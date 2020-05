Θέαμα έχουν γίνει οι σκαντζόχοιροι στους κήπους της Βρετανίας, καθώς δεν σταματούν να δείχνουν πόσο ερωτικοί είναι.

«Οι σκαντζόχοιροι έχουν γίνει εξαιρετικά δραστήριοι στο σεξ και οι άνθρωποι τους παρατηρούν περισσότερο στους κήπους τους», δήλωσε ο παρατηρητής θηλαστικών Γουόκερ στο BBC ενώ πρόσθεσε ότι του έχουν στείλει και βίντεο από αρσενικό που κυνηγά έναν θηλυκό σκαντζόχοιρο. «Πολύ θορυβώδης» πρόσθεσε.

Ο ειδικός έδωσε στη δημοσιότητα πληφορίες που δεν περίμενε κανείς να ακούσει.

«Όταν εμπλέκονται δύο αρσενικά, μπορεί να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη αναταραχή και φασαρία» πρόσθεσε ο Γουόκερ.

Το Nottingham Trent University δημοσιοποίησε πρόσφατα μια μελέτη σχετικά με την επίδραση της κυκλοφορίας στους σκαντζόχοιρους.

Η ερευνητής Lauren Moore δήλωσε ότι ενώ η εργασία στο πεδίο ήταν περιορισμένη λόγω της καραντίνας, αναφορές από το κοινό υποδηλώνουν ότι καταγράφηκαν λιγότεροι θάνατοι στα ζώα- συμπεριλαμβανομένων των σκαντζόχοιρων – σε σύγκριση με το 2019.

Πρόσθεσε ότι μεταξύ τέλους Μαρτίου και αρχές Απριλίου καταγράφηκαν περισσότερα από 140 θάνατοι ζώων στους δρόμους, με έως και 381 για την ίδια περίοδο το 2019.

Came across a pair of Hedgehog (Erinaceus europaeus) in the middle of a bat survey in Dervock. Check out the giant tick on this guys head…..! pic.twitter.com/1Hnq1E4Vot

— bwecology (@bwecology) May 1, 2020