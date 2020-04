Τις επικίνδυνες δηλώσεις του περί χορήγησης απολυμαντικών προϊόντων σε ασθενείς με κοροναϊό σπεύδει να ανασκευάσει ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την ίδια ώρα τα ΜΜΕ για αποσπασματική παρουσίαση των δηλώσεών του.

Μετά την έντονη κατακραυγή από επιστήμονες και ειδικούς για την πιθανότητα χρήσης απολυμαντικών εντός του σώματος των ασθενών ως θεραπεία για τον Covid-19, ο «πλανητάρχης» υποστήριξε σήμερα ότι η πρόταση αυτή ήταν… σαρκαστική.

«Έθεσα μια ερώτηση με σαρκαστικό τρόπο προς τους δημοσιογράφους» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, όταν ρωτήθηκε για το θέμα αυτό. Πρόσθεσε, δε, ότι δεν ενθαρρύνει τον κόσμο να καταναλώσει απολυμαντικά

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης ότι απέσπασαν από το εννοιολογικό τους πλαίσιο τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη δυνατότητα να καταπολεμηθεί ο κοροναϊός μόνο με τη χρήση απολυμαντικού.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένως πως οι Αμερικανοί οφείλουν να συμβουλεύονται τους γιατρούς τους σχετικά με τις όποιες θεραπείες για τον κοροναϊό, κάτι που τόνισε ξανά και κατά τη διάρκεια της χθεσινής ενημέρωσης» υποστήριξε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κέιλι Μακενάνι. «Μπορείτε να βασιστείτε στα μέσα ενημέρωσης όταν θέλετε με ανευθυνότητα να αποσπάσετε λόγια του προέδρου Τραμπ από το εννοιολογικό τους πλαίσιο και να δημοσιεύσετε αρνητικά πρωτοσέλιδα» πρόσθεσε η ίδια υπαινικτικά.

Εκτός από τις ενέσεις με απολυμαντικό, ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε κατά τη συνέντευξή του στο τραπέζι κι άλλες… πρωτότυπες προτάσεις, όπως ένα «υπεριώδες», ή «ένα πολύ δυνατό φως», το οποίο θα μπορούσαμε να προβάλλουμε «μέσα στο σώμα» για να καταπολεμήσουμε τον κοροναϊο, προκαλώντας εμφανή δυσφορία στη Δρα Ντέμπορα Μπλιξ, συντονίστρια της ομάδας αντιμετώπισης της κρίσης, που έχει συσταθεί από τον Λευκό Οίκο για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Here is Dr. Birx's reaction when President Trump asks his science advisor to study using UV light on the human body and injecting disinfectant to fight the coronavirus. pic.twitter.com/MVno5X7JMA

— Daniel Lewis (@Daniel_Lewis3) April 24, 2020