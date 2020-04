Τη στιγμή που γιατροί, οργανισμοί υγείας και χρήστες κοινωνικών δικτύων απαντούν με καυστικό τρόπο στα εξωφρενικά σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο χορήγησης απολυμαντικών προϊόντων σε ασθενείς κοροναϊού, την παράσταση κλέβει ένα βίντεο με την αντίδραση της δρ. Ντέμπορα Μπερξ.

Η Μπερξ, η οποία είναι υπεύθυνη συντονισμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κοροναϊού στον Λευκό Οίκο, φαίνεται να αντιδρά στις επικίνδυνες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, το απόσπασμα του βίντεο, το οποίο έχει τραβηχτεί την ώρα που ο Τραμπ προχωρούσε στις διαβόητες πλέον δηλώσεις του, εστιάζει στην Μπερξ, που μοιάζει να αντιμετωπίζει τα όσα ακούει με τεράστια αμηχανία.

«Άρα, υποθέτοντας ότι θα χτυπήσουμε το σώμα- είτε με ηλιακή υπεριώδη ακτινοβολία ή απλά με πολύ ισχυρό φως. Νομίζω πως είπατε πως δεν έχει εξεταστεί αλλά θα το εξετάσετε. ..ακούγεται ενδιαφέρον»

«Και τότε βλέπω το απολυμαντικό που τον σκοτώνει σ΄ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Και υπάρχει τρόπος που μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, με ένεση ή σχεδόν έναν καθαρισμό; Θα με ενδιέφερε να το τσεκάρουμε αυτό.»

Here is Dr. Birx's reaction when President Trump asks his science advisor to study using UV light on the human body and injecting disinfectant to fight the coronavirus. pic.twitter.com/MVno5X7JMA

— Daniel Lewis (@Daniel_Lewis3) April 24, 2020