Συνεχίζει τη ρητορική κατά της Κίνας ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού αυτή τη φορά την κατηγορεί ότι απέκρυψε τον πραγματικό αριθμό των νεκρών της από τον κοροναϊό.

Πράγματι, νωρίτερα σήμερα η Κίνα δημοσίευσε αναθεωρημένα νούμερα για τους νεκρούς στην Ουχάν, ανεβάζοντας τον πραγματικό αριθμό τους κατά 50%.

Με ένα νέο tweet, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστηρίζει όχι μόνο ότι ο πραγματικός αριθμός των θανάτων είναι «πολύ υψηλότερος» από ό,τι ανακοινώνει το Πεκίνο, αλλά προχωρά ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας ότι στην πραγματικότητα ο αριθμός αυτός «δεν είναι καν κοντά» σε εκείνο των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η Κίνα μόλις ανακοίνωσε το διπλασιασμό του αριθμού των θανάτων εξαιτίας του Αόρατου Εχθρού. Είναι πολύ υψηλότερος από αυτό και πολύ υψηλότερος από ό,τι στις ΗΠΑ. Δεν είναι καν κοντά» έγραψε.

China has just announced a doubling in the number of their deaths from the Invisible Enemy. It is far higher than that and far higher than the U.S., not even close!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020