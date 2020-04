Σε «απελευθέρωση» πολιτειών της Αμερικής που βρίσκονται υπό καθεστώς περιοριστικών μέτρων καλεί μέσω Twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ.

O πρόεδρος των ΗΠΑ πιθανότατα θεωρεί ότι σε αυτές τις πολιτείες τα μέτρα για το lockdown είναι υπερβολικά αυστηρά και πρέπει να αρθούν.

Πριν μερικές ώρες βέβαια, κατά την επίσημη τοποθέτησή του σχετικά με το σχέδιο «επανεκκίνησης» της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ, είχε παραδεχθεί ότι η τελική απόφαση για την άρση των μέτρων εναπόκειται στους κυβερνήτες των εκάστοτε Πολιτειών.

Σε μια σειρά αναρτήσεων ο Τραμπ ξάφνιασε για ακόμη μια φορά με τη ρητορική του στα social media. «ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΗ ΜΙΝΕΣΟΤΑ», έγραφε στο πρώτο tweet.

Ακολούθησαν ακόμη δύο, με αποδέκτες τους κατοίκους του Μίσιγκαν και της Βιρτζίνια, κάνοντας μάλιστα λόγο για «πολιορκία».

LIBERATE VIRGINIA, and save your great 2nd Amendment. It is under siege!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020