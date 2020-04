Ο Μπέρνι Σάντερς έθεσε τέλος σήμερα στην κούρσα του για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, η αποχώρηση του Σάντερς από την κούρσα φέρνει ουσιαστικά τον Τζο Μπάιντεν αντιμέτωπο με τον Ντόναλντ Τραμπ για τις εκλογές του Νοεμβρίου.

Αν και στην αρχή της κούρσας ο Σάντερς φαινόταν ως ένα από τα μεγάλα φαβορί και ελπίδα των Δημοκρατικών να εκθρονίσουν τον Τραμπ, οι μεγάλες ήττες σε Νότια Καρολίνα στα τέλη Φεβρουαρίου και Μίσιγκαν και Φλόριντα τον Μάρτιο φαίνεται πως έσβησαν κάθε ελπίδα εκλογής του.

Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σάντερς, εδώ και εβδομάδες φαίνεται να παροτρυνόταν από άτομα του στενού του κύκλου, για να αποχωρούσε από την κούρσα έναντι του Μπάιντεν, καθώς και οι δημοσκοπήσεις που διεξάγονταν σε παναμερικανικό επίπεδο δεν προσέφεραν ελπίδες ανατροπής του αποτελέσματος.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16

— Bernie Sanders (@BernieSanders) April 8, 2020