Φαίνεται πως… η άγνοια κινδύνου απέναντι σε μια πανδημία δεν είναι μόνο ελληνικό προνόμιο.

Οι πρόσφατες εικόνες με τις παραλίες ανά την Ελλάδα να είναι γεμάτες από κόσμο, αφού οι πολίτες δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά αλλού μιας και τα καταστήματα ήταν κλειστά, ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων και ανάγκασαν τον πρωθυπουργό να κλείσει τις οργανωμένες παραλίες.

Ωστόσο, φαίνεται πως και στις ΗΠΑ δεν ανησυχούν ιδιαίτερα για την εξάπλωση του κοροναϊού.

Σύμφωνα λοιπόν με τα βίντεο που βλέπουν το φως της δημοσιότητας παραλία στη Φλόριντα των ΗΠΑ ήταν γεμάτη κόσμο τις περασμένες μέρες, με τους λουόμενους να μη δείχνουν να αδιαφορούν για τη σταδιακή αύξηση των κρουσμάτων του θανατηφόρου ιού στην περιοχή και να συρρέουν στην αμμουδιά για να απολαύσουν τη θάλασσα και τον ήλιο.

Όπως επισημαίνει η Daily Mail, ένα από τα μέσα που δημοσιεύουν το επίμαχο υλικο, παρόλο που κάποιες παραλίες στην ανατολική ακτή έκλεισαν λόγω του θανάσιμου ιού, αρκετός κόσμος συγκεντρώθηκε σε αυτές που είχαν παραμείνει ανοιχτές, αψηφώντας τις προειδοποιήσεις.

BUSY BEACH! This is what @MyClearwater Beach looks like right now as spring break crowds flock to the sand. #Clearwater leaders haven’t decided if they should add a curfew or close beaches but they may vote on measures related to the #coronavirus this Thursday. @abcactionnews pic.twitter.com/jGoxQdYJg5

— Sarah J. Hollenbeck (@SarahHollenbeck) March 16, 2020