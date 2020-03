Ούτε ένα χαρτί υγείας στον ορίζοντα και το εμφιαλωμένο νερό με δελτίο: οι κάτοικοι του Λος Άντζελες έκαναν έφοδο αυτή την εβδομάδα στα σούπερ-μάρκετ φοβούμενοι την επιδημία του νέου κοροναϊού.

Δύο ημέρες αφού η Καλιφόρνια κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο έδαφός της, τα καταστήματα πωλήσεων χονδρικής που επισκέφθηκε το Γαλλικό Πρακτορείο χθες, Παρασκευή, δεν κατάφερναν να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση για μια ολόκληρη σειρά βασικών προϊόντων.

«Επικρατεί χάος, κάνουμε τον διπλό τζίρο απ’ ό,τι συνήθως», λέει η Ρενέ, η οποία εργάζεται σ’ ένα σούπερ-μάρκετ της Cosco στο Μπέρμπανκ.

«Σήμερα τα πράγματα είναι ανεξέλεγκτα. Γι’ αυτό δεν έχουμε πια χαρτί υγείας, το νερό έχει σχεδόν τελειώσει και δεν έχουμε άλλο τζελ για τα χέρια».

Μέχρι τώρα η Καλιφόρνια έχει καταγράψει έναν θάνατο, πράγμα που την κατατάσσει στη δεύτερη θέση μετά την Πολιτεία της Ουάσινγκτον (11 νεκροί προς το παρόν).

Παρά τις εκκλήσεις των αρχών για αυτοσυγκράτηση, οι Καλιφορνέζοι άρχισαν να υποκύπτουν στον πανικό και να κάνουν μαζικές αγορές, όπως σε ορισμένες περιφέρειες της Ασίας και αλλού.

«Επικρατεί τρέλα», είπε την Πέμπτη σε αναλυτές ο οικονομικός διευθυντής της Costco, ο Ρίτσαρντ Γκαλάντι.

Την ημέρα εκείνη η αστυνομία της κομητείας Σαν Μπερναρντίνο, κοντά στο Λος Άντζελες, εκλήθη σε ένα από τα καταστήματα της αλυσίδας έπειτα από εκρήξεις οργής πελατών εξαιτίας των ελλείψεων.

Χθες, Παρασκευή, η πελάτες της Cosco δικαιούνταν μόνο δύο κιβώτια νερό, από τέσσερα την προηγουμένη.

Πολλοί επιχείρησαν να υπερβούν την ποσότητα αυτή, όμως το επιπλέον νερό κατασχόταν στο ταμείο, κάτι που προκάλεσε εντάσεις.

«Με την τρέλα που επικρατεί εδώ, αρχίζουμε αληθινά να συνειδητοποιούμε», λέει η 30χρονη Λάιζα Γκαρσία, η οποία παραδέχεται πως ανησυχεί όλο και περισσότερο.

«Σκοπεύαμε να προμηθευτούμε χαρτί τουαλέτας και χαρτί κουζίνας, όμως δείτε αυτά τα άδεια ράφια!», προσθέτει.

