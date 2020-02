Την ανησυχία του για τα κρούσματα του νέου κοροναϊού εκτός Κίνας «χωρίς σαφή επιδημιολογική σχέση» εξέφρασε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Κάλεσε δε, τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει γρήγορα δράση, κυρίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση.

«Παρότι ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων εκτός της Κίνας παραμένει σχετικά μικρός, εμείς ανησυχούμε για τον αριθμό των κρουσμάτων χωρίς σαφή επιδημιολογική σχέση, όπως το ιστορικό του ταξιδιού ή οι επαφές με ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα» δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους σε συνέντευξη Τύπου, στη Γενεύη.

«Την ώρα που μιλάμε, είμαστε ακόμη σε μια φάση όπου είναι δυνατόν να περιορίσουμε την επιδημία» αλλά «με ένα παράθυρο ευκαιρίας που αρχίζει να κλείνει», καθώς τα κρούσματα εκτός της Κίνας συνεχίζουν να αυξάνονται.

Πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα

«Δεν πρέπει να κοιτάξουμε πίσω και να λυπηθούμε που δεν μπορέσαμε να επωφεληθούμε από την ευκαιρία που μας προσφέρεται» επέμεινε, υπογραμμίζοντας τη σημασία να ληφθούν «κατάλληλα» μέτρα.

«Το παράθυρο ευκαιρίας για να περιοριστεί η επιδημία αρχίζει να κλείνει και οι χώρες πρέπει να δράσουν γρήγορα, αν θέλουν να την ελέγξουν» είπε.

Όταν ρωτήθηκε εάν η επιδημία βρίσκεται σε σημείο καμπής μετά τα νέα κρούσματα και τους θανάτους από τον Covid-19 που αναφέρθηκαν στο Ιράν και στον Λίβανο, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ είπε ότι συνεχίζει να πιστεύει ότι ο ιός μπορεί να περιοριστεί. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «το παράθυρο ευκαιρίας αρχίζει να κλείνει, συνεπώς πρέπει να δράσουμε γρήγορα πριν κλείσει εντελώς».

Καμιά διευκρίνηση για τα μέτρα προστασίας

«Η επιδημία μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε κατεύθυνση» είπε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους. «Εάν δράσουμε σωστά, μπορούμε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε σοβαρή κρίση, αλλά εάν δεν εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία, τότε θα έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα στα χέρια μας».

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ δεν θέλησε να διευκρινίσει περισσότερο ποια πρέπει να είναι τα μέτρα που οι χώρες πρέπει να πάρουν ή να μην πάρουν, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να εξεταστεί κάθε κατάσταση λεπτομερώς.

Αυξάνονται τα κρούσματα

Η προειδοποίηση του ΠΟΥ έρχεται την ώρα που η εξάπλωση του θανατηφόρου ιού συνεχίζεται διεθνώς με αμείωτο ρυθμό, αυξάνοντας τα επίπεδα συναγερμού σε πολλές χώρες.

Σε αυτό το πλαίσιο, 16 κρούσματα διαγνώστηκαν στη γειτονική Ιταλία, όπως έκαναν γνωστό οι αρχές.

Δεκατέσσερις ασθενείς βρίσκονται στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, με πρωτεύουσα το Μιλάνο, και δυο στην περιφέρεια Βένετο, στην πόλη της Πάδοβας. Πέντε είναι γιατροί και νοσοκόμοι, ενώ, όπως ανακοινώθηκε νοσεί και μια γυναίκα που κυοφορεί.

Στις δυο κωμοπόλεις στις οποίες σημειώθηκαν οι περισσότερες μεταδόσεις του ιού, το Καστιλιόνε Ντ΄ Αντα και το Κοντόνιο και σε άλλους οκτώ δήμους της περιοχής, τις επόμενες ημέρες θα μείνουν ανοικτά μόνο τα φαρμακεία και τα σούπερ μάρκετ, στα οποία θα μπορούν να εισέρχονται, κάθε φορά, μόνον λίγοι πελάτες.

«Η κυβέρνησή μας έχει λάβει από την αρχή όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις με συνεχή κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας και όλων των αρμόδιων αρχών» δήλωσε ο ιταλός υπουργός υγείας Ρομπέρτο Σπεράντσα.

Παράλληλα, κρούσματα διαγνώστηκαν σε Λίβανο και Ισραήλ, ενώ αυξήθηκε ραγδαία ο αριθμός τους στη Νότια Κορέα.

Επιστρέφουν οι Έλληνες του Diamond Princess

Στο μεταξύ, στο τελικό στάδιο φτάνει η μεταφορά των ελλήνων επιβατών που βρίσκονταν το προηγούμενο διάστημα σε καραντίνα στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ξημερώματα του Σαββάτου αναμένονται στη Ρώμη μαζί με τους ιταλούς επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Diamond Princess, απ’ όπου στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για την Ελλάδα με στρατιωτικό αεροσκάφος C27.

Οι δύο Έλληνες, αφού προσγειωθούν στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, αναμένεται να μεταφερθούν είτε στο «Θριάσιο» νοσοκομείο είτε στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Ντοκιμαντέρ με συγκλονιστικές εικόνες από την πόλη-φάντασμα Ουχάν

Κι ενώ ο «Γολγοθάς» των Ελλήνων που βρίσκονταν στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess φτάνει στο τέλος του, δεν ισχύει το ίδιο και για τους κατοίκους της Ουχάν, η οποία πλέον αποτελεί έρημη πόλη.

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για τη ζωή στην Ουχάν της Κίνας, όπου ξεκίνησε η εξάπλωση του κοροναϊού, δείχνει άδειους δρόμους και κτίρια, στην ουσία δηλαδή μια πόλη – φάντασμα.

Το ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Wuhan: The long night» (Ουχάν: Η μακριά νύχτα), κυκλοφόρησε ευρέως στο κινέζικο social δίκτυο Weibo, καταγράφοντας την «απομόνωση» της Ουχάν και των γύρω περιοχών από τις 23 Ιανουαρίου και μετά.

Η κάμερα κινείται σε κεντρικά σημεία, λεωφόρους και γέφυρες, στις εισόδους και εξόδους της πόλης, όπου φαίνεται πως κανείς δεν κυκλοφορεί στους δρόμους.

Την ίδια ώρα, η θέα ενός άντρα στο παράθυρο ενός διαμερίσματος σε μια ερημωμένη γειτονιά, να τραγουδάει «η γη μου κι εγώ» (My Motherland and Me), στέλνει το μήνυμα προς όλους τους κατοίκους της Ουχάν «να μην τα παρατήσουν, για να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτή τη δοκιμασία».

«Το συνεργείο μας βρίσκεται στη Ουχάν και θέλησε να κάνει κάτι που να έχει νόημα. Θέλησε να καταγράψει αυτό που συνέβη. Πρώτον, γιατί από την απαγόρευση κυκλοφορίας και μετά, δεν έχει γίνει άλλο βίντεο που να παρουσιάζει μια τέτοια πανοραμική θέα της πόλης και δεύτερον, πιστεύω ότι αυτές θα είναι πολύτιμες εικόνες για ιστορική αναφορά και για άλλα ντοκιμαντέρ» δήλωσε ο Lan Bo.