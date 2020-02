Με τον φονικό κοροναϊό να καλπάζει έχοντας μέχρι στιγμής προσβάλλει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 700, οι αρχές στις περισσότερες χώρες διεθνώς έχουν λάβει ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα πρόληψης.

Το ίδιο ισχύει και στην Κίνα όπου βέβαια ο βαθμός αυστηρότητάς του είναι πολύ μεγαλύτερος, εξ’ ου και πολλές πόλεις έχουν τεθεί σε καραντίνα. Ωστόσο, σε πολλές των περιπτώσεων αυτή ξεπερνά τα όρια.

Χαρακτηριστικά είναι τα βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα η Daily Mail, στα οποία διακρίνονται αξιωματούχοι να βγάζουν με τη βία από τα σπίτια τους στην Οουχάν πολίτες που φέρεται να έχουν προσβληθεί από τον κοροναϊό.

Στο οπτικό υλικό που δημοσιεύει, φαίνονται άνδρες των Αρχών με την ειδική στολή να βγάζουν έξω από το διαμέρισμά τους δύο ανθρώπους, κρατώντας τους από τα χέρια, ενώ έναν τρίτο τον παίρνουν πραγματικά σηκωτό, καθώς αντιστέκεται.

Το βίντεο αυτό έρχεται σε συνέχεια του καλέσματος που έχει απευθύνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της χώρας για «πόλεμο των ανθρώπων» ενάντια στην επιδημία που εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς.

Αυξήθηκαν τα κρούσματα και οι νεκροί

Στο μεταξύ, ο απολογισμός των νεκρών από την επιδημία πνευμονίας που προκαλεί ο νέος κορωνοϊός ανήλθε στους 722 ως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στην ηπειρωτική Κίνα, καθώς ακόμη 86 ασθενείς υπέκυψαν, όπως ανακοίνωσε η εθνική επιτροπή υγείας.

Σε όλη την ηπειρωτική Κίνα, καταγράφησαν επιπλέον 3.399 επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα του ιού, αυξάνοντας σε πάνω από 31.774 το σύνολο των κρουσμάτων στη χώρα.

Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία, ο κοροναϊός έχει προσβάλει περισσότερους από 34.800 ανθρώπους, παγκοσμίως.

Έτοιμο σε χρόνο ρεκόρ και το δεύτερο νοσοκομείο

Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνουν οι Αρχές της Κίνας, παρέδωσαν το δεύτερο νοσοκομείο δυναμικότητας 1.500 κλινών στην Ουχάν, την πόλη όπου εντοπίστηκε αρχικά ο θανατηφόρος κοροναϊός.

Η πρώτη ιατρική ομάδα έχει ήδη καταφθάσει στο νοσοκομείο «Leishenshan» και οι πρώτοι ασθενείς αναμένεται να διακομισθούν εκεί σήμερα, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο της Κίνας CCTV.

Η κατασκευή του χρειάστηκε 12 ημέρες, ενώ περιλαμβάνει 1.500 κλίνες αποκλειστικά τους ασθενείς που έχουν μολυνθεί με το νέο κοροναϊό.

Σημειώνεται πως το πρώτο -εκτάκτου ανάγκης- νοσοκομείο στο Huoshenshan που κτίστηκε από το μηδέν μέσα σε μόλις δέκα ημέρες, ξεκίνησε να δέχεται ασθενείς τη Δευτέρα.

35.610 τόνοι υλικού πρόληψης και προστασίας

Την ίδια ώρα, οι κινεζικοί σιδηρόδρομοι (The China State Railway Group Co., Ltd) είχαν μεταφέρει περίπου 35.610 τόνους υλικού πρόληψης και προστασίας από το νέο κορονοϊό μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης (18:00) σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή τους.

Η συνολική ποσότητα των εφοδίων περιείχε 123.086 τεμάχια, συμπεριλαμβανομένων και 30.951 τόνων ειδικού ιατρικού υλικού.

Από την άλλη μεριά, η διακίνηση των επιβατών με τους σιδηροδρόμους μειώθηκε δραστικά κατά 89%, σε ετήσιο επίπεδο στην Κίνα.

Έναρξη λογιστικού ελέγχου στη διάθεση έκτακτων κονδυλίων και κοινωνικών δωρεών

Παράλληλα, το Πεκίνο αναμένεται να αρχίσει τη διαδικασία επίσημου λογιστικού ελέγχου για την διάθεση κονδυλίων, αλλά και για τις κοινωνικές δωρεές σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο του νέου κοροναϊού, σύμφωνα με το Γραφείο Εθνικού Λογιστικού Ελέγχου (ΝΑΟ).

Η διαδικασία λογιστικού ελέγχου θα πρέπει να επικεντρωθεί στην υλοποίηση υποστηρικτικών κινήσεων, όπως, οι φορολογικές ελαφρύνσεις, οι μειώσεις επιτοκίων, αλλά και η διάθεση έκτακτων κονδυλίων για τον έλεγχο εξάπλωσης του νέου κοροναϊού, όπως και για τις κοινωνικές δωρεές.