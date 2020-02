Μια συγκινητική ιστορία είδε το φως της δημοσιότητας παραμονές της 75ης επετείου της Νίκης επί της χιτλερικής Γερμανίας.

Αφορά δύο αδερφές που είχαν χαθεί κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίες ξανασυναντήθηκαν έπειτα από 78 ολόκληρα χρόνια, χάρη στη συνδρομή μιας τηλεοπτικής εκπομπής αναζητήσεων προσώπων με τίτλο «Περίμενε με» και της ρωσικής αστυνομίας.

Οι δύο αδερφές, η Γιούλια και η Ροζαλίνα Χαριτόνοβα που είναι σήμερα 92 και 94 ετών αντίστοιχα , είχαν χαθεί μεταξύ τους κατά την διάρκεια του βομβαρδισμού του Στάλινγκραντ (σήμερα λέγεται Βόλγκογκραντ) .

Η Γιούλια και η Ροζαλίνα, το 1942 ζούσαν στο Στάλινγκραντ.

Η μεγαλύτερη αδερφή η Ροζαλίνα η οποία ήταν τότε 15 ετών εργάζονταν σ ένα εργοστάσιο κατασκευής τρακτέρ στο οποίο κατά την διάρκεια του πολέμου κατασκεύαζε άρματα μάχης.

Η μικρότερη αδερφή Γιούλια έμενε στο σπίτι με τη μητέρα της.

Κατά την διάρκεια ενός βομβαρδισμού της ναζιστικής αεροπορίας, εκκενώθηκε όλο το εργοστάσιο. Η οικογένεια της Ροζαλίνας μεταφέρθηκε εκτός πόλης ξεχωριστά.

Όλους τους διαβεβαίωναν λέγοντας τους, μην ανησυχείτε, θα περάσετε στην άλλη όχθη του ποταμού Βόλγα, και εκεί θα βρείτε τους οικείους σας.

Οι δύο αδερφές όμως χάθηκαν και δεν μπόρεσαν να βρουν η μία την άλλη.

Την Ροζαλίνα τότε τη μετέφεραν πιο μακριά στο Τσελιάμπινσκ, κοντά στα Ουράλια, όπου συνέχισε να εργάζεται σε εργοστάσιο πολεμοφοδίων, ενώ μόλις τέλειωσε ο πόλεμος παρέμεινε στο εργοστάσιο, όπου συνέχισε να εργάζεται.

Η μητέρα της και η μικρότερη αδερφή της αναζητούσαν την Ροζαλίνα στο εργοστάσιο στο οποίο εργάζονταν στο Στάλινγκραντ ττο οποίο είχε καταστραφεί ολοσχερώς.

Αργότερα η Γιούλια Χαριτόνοβα, η οποία γεννήθηκε το 1928 έχασε την μητέρα της και μια ακόμη αδερφή της την Γκάλια οι οποίες πέθαναν από την πείνα και διάφορες ασθένειες. Ο πατέρας και ο αδερφός τους οι οποίοι πολεμούσαν, παρέμειναν ως αγνοούμενοι. Όταν η Γιούλια μεγάλωσε μετακόμισε στην πόλη Πενζ, όπου όλη της τη ζωή εργάσθηκε σαν δασκάλα.

Η Ροζαλίνα, η οποία γεννήθηκε το 1928 , ήλπιζε πάντα ότι κάποτε θα έβρισκε τους δικούς της.

Το 2014 με τη βοήθεια των οικείων της, απευθύνθηκε στην εκπομπή αναζητήσεων «Περίμενε με», ενώ πρόσφατα η Γιούλια αποφάσισε να αναζητήσει την αδερφή της και απευθύνθηκε στην αστυνομία.

Sisters lost in the battle of Stalingrad reunite after 78 years

Details: https://t.co/1DKjEm27LI pic.twitter.com/DgPPgud6Mf

— RT (@RT_com) February 6, 2020