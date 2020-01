Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στη Μικρά Ασία, στην Τουρκία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, η δόνηση καταγράφηκε στις 13.26 το μεσημέρι, στα παράλια της Μικράς Ασίας.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 2 χιλιόμετρα, ενώ το ακριβές επίκεντρο εντοπίζεται 99 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σμύρνης και 18 χιλιόμετρα ανατολικά του Κιρκαγάτς.

M5.0 #earthquake (#deprem) strikes 99 km NE of #İzmir (#Turkey) 16 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/p3hXwpppA4

— EMSC (@LastQuake) January 28, 2020