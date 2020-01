Καζάνι που βράζει η Βαγδάτη, μετά τις αμερικανικές επιδρομές στο Ιράκ, με τους φόβους των ΗΠΑ για αντίποινα να φαίνεται πως είναι πολύ κοντά στο να επιβεβαιωθούν.

Χτες, Τρίτη, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από την αμερικανική πρεσβεία για να διαμαρτυρηθούν για τις αεροπορικές επιδρομές.

Παρά τη χτεσινή ένταση, οι διαδηλωτές αποφάσισαν να κατασκηνώσουν έξω από το κτίριο, όπου αμερικανικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων για να τους απωθήσουν.

Την Κυριακή αμερικανικά αεροπλάνα έπληξαν την Κυριακή βάσεις των ταξιαρχιών της Χεζμπολάχ, μιας από τις πιο ριζοσπαστικές παρατάξεις του Χασντ αλ-Σαάμπι, συνασπισμού παραστρατιωτικών στον οποίο κυριαρχούν οι φιλοϊρανοί και ο οποίος έχει πλέον ενσωματωθεί στις ιρακινές δυνάμεις. Τουλάχιστον 25 παραστρατιωτικοί σκοτώθηκαν στις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές.

Τα πλήγματα αυτά έγιναν ως αντίποινα στον θάνατο, την Παρασκευή, ενός Αμερικανού πολίτη, εργολάβου του στρατού, από επίθεση με ρουκέτες σε ιρακινή στρατιωτική βάση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν το ιρανικό καθεστώς υπεύθυνο για τις συχνές επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί στο Ιράκ. Οι επιθέσεις διεξάγονται από ένοπλες πολιτοφυλακές και χρηματοδοτούνται από την Τεχεράνη, ανέφερε ο αναπληρωτής υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αρμόδιος για θέματα Μέσης Ανατολής, ο Ντέιβιντ Σένκερ.

Τραμπ: Το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα

Το ήδη τεταμένο κλίμα δυναμίτισε με δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας αιχμές κατά της Τεχεράνης.

Ο αμερικανός πρόεδρος απείλησε ευθέως το Ιράν, λέγοντας ότι «θα πληρώσει βαρύ τίμημα» σε περίπτωση οποιασδήποτε επίθεσης της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη.

«Το Ιράν θα καταστεί απόλυτα υπεύθυνο εάν χαθούν ζωές ή προκληθούν ζημιές στις εγκαταστάσεις μας. Θα πληρώσει πολύ μεγάλο τίμημα! Αυτή δεν είναι προειδοποίηση, είναι απειλή», διεμήνυσε ο Τραμπ μέσω Twitter.

….Iran will be held fully responsible for lives lost, or damage incurred, at any of our facilities. They will pay a very BIG PRICE! This is not a Warning, it is a Threat. Happy New Year! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι δεν θέλει, ούτε προβλέπει, οι ΗΠΑ να εμπλακούν σε πόλεμο με το Ιράν.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο η ένταση ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη να κλιμακωθεί και οι δύο χώρες να εμπλακούν σε ένοπλη σύρραξη, ο Τραμπ αποκρίθηκε προς τους δημοσιογράφους στο ιδιωτικό κλαμπ του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα: «Το θέλω αυτό; Όχι. Θέλω να έχουμε ειρήνη. Αγαπώ την ειρήνη. Και το Ιράν πρέπει να θέλει την ειρήνη πιο πολύ από τον καθένα. Επομένως δεν το βλέπω να γίνεται».

Διαψεύδει η Τεχεράνη

Η Τεχεράνη διέψευσε κατηγορηματικά τις αμερικανικές κατηγορίες περί εμπλοκής της στα επεισόδια που ξέσπασαν χθες Τρίτη στη Βαγδάτη.

Έκανε λόγο περί «εκπληκτικού θράσους» από πλευράς Ουάσινγκτον, που βλέπει ανάμιξη του Ιράν στις διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα του Ιράκ μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς την Κυριακή που είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 25 ιρακινοί παραστρατιωτικοί της Κατάεμπ Χεζμπολάχ, οργάνωση την οποία η Ουάσινγκτον κατέστησε υπεύθυνη για τον θάνατο ενός αμερικανού συμβασιούχου ιδιωτικής εταιρείας ασφάλειας σε επίθεση με ρουκέτες εναντίον βάσης του ιρακινού στρατού την Παρασκευή.

750 επιπλέον αμερικανοί στρατιωτικοί

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Μαρκ Έσπερ ανακοίνωσε ότι 750 επιπλέον αμερικανοί στρατιωτικοί θα αναπτυχθούν «αμέσως» στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, «σε αντίδραση στις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράκ».

Ενώ ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο υποστήριξε ότι η «επίθεση» εναντίον της πρεσβείας των ΗΠΑ στην ιρακινή πρωτεύουσα ήταν έργο «τρομοκρατών».

Η επίθεση αυτή «ενορχηστρώθηκε από τρομοκράτες — τον Αμπού Μάχντι αλ Μουχάντις και τον Κάις αλ Χαζάλι — και υποστηρίχθηκε από συμμάχους του Ιράν, τον Χάντι αλ Αμάρι και τον Φάλεχ αλ Φαγιάντ», ανέφερε μέσω Twitter ο Πομπέο. «Όλοι τους φωτογραφήθηκαν μπροστά στην πρεσβεία μας», πρόσθεσε συνοδεύοντας την ανάρτηση με τρία φωτογραφικά στιγμιότυπα.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη κατήγγειλε το «εκπληκτικό θράσος» της Ουάσινγκτον, που την κατηγορεί για τα επεισόδια στη Βαγδάτη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς που είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 25 παραστρατιωτικοί της Κατάεμπ Χεζμπολάχ.

Το βράδυ της Παρασκευής, η νιοστή επίθεση με ρουκέτες εναντίον βάσης του ιρακινού στρατού είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί αμερικανός συμβασιούχος ιδιωτικής εταιρείας ασφάλειας στο Ιράκ.

Το βράδυ της Κυριακής, αμερικανικά αεροσκάφη ανταπέδωσαν την επίθεση βομβαρδίζοντας βάση της Κατάεμπ Χεζμπολάχ («Ταξιαρχίες του Κόμματος του Θεού»), οργάνωσης προσκείμενης στο Ιράν που η Ουάσινγκτον θεώρησε υπεύθυνη για την επίθεση με ρουκέτες. Οι βομβαρδισμοί είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 25 μαχητές και πυροδότησε κύμα αγανάκτησης ακόμη και στο ανώτατο επίπεδο της ιρακινής πολιτικής ηγεσίας.

Στην αντεπίθεση ο Αλί Χαμενεΐ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ καταδίκασε δριμύτατα τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον μιας φιλοϊρανικής πολιτοφυλακής στο Ιράκ, μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση, και κατηγόρησε τις ΗΠΑ για τη βία στη γειτονική χώρα.

«Η ιρανική κυβέρνηση, το ιρανικό έθνος και εγώ καταδικάζουμε δριμύτατα τις επιθέσεις», δήλωσε ο Χαμενεΐ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν την Κυριακή αεροπορικές επιδρομές εναντίον της πολιτοφυλακής Κατάιμπ Χεζμπολάχ ως απάντηση για τον θάνατο ενός αμερικανού ιδιώτη εργολάβου σε επίθεση με ρουκέτα που είχε πραγματοποιηθεί την Παρασκευή σε ιρακινή στρατιωτική βάση.

Αγρια επεισόδια

Χθες Τρίτη, η πομπή της κηδείας των 25 παραστρατιωτικών μετατράπηκε σε διαδήλωση μπροστά στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, με πολλούς από τους συμμετέχοντες να εκτοξεύουν διάφορα αντικείμενα εναντίον του κτιριακού συγκροτήματος, πέτρες, σίδερα, κοκτέιλ μολότοφ κ.ά., πριν απωθηθούν.

Τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, εκατοντάδες υποστηρικτές φιλοϊρανικών παραστρατιωτικών οργανώσεων συνέχιζαν να κάνουν καθιστική διαμαρτυρία γύρω από την πρεσβεία, χωρίς πάντως να σημειώνονται βίαια επεισόδια πλέον.

محاصرة استعلامات السفارة الامريكية ببغداد من قبل محتجو الحشد الشعبي.

————

BREAKING

PMF crowds surround the reception office of the U.S embassy in #Baghdad pic.twitter.com/v0llBMm5eT — IraqiRevolution (@IRaqiRev) December 31, 2019