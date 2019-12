Η βασική προτεραιότητα του βρετανού πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον, είναι να φέρει εις πέρας το Brexit στις 31 Ιανουαρίου και στη συνέχεια να διαπραγματευθεί μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες μεγάλες οικονομίες, όπως δήλωσε σήμερα η βασίλισσα Ελισάβετ, παρουσιάζοντας τα σχέδια του.

Σε μια εκδήλωση που σηματοδοτεί την πρώτη συνεδρίαση του νέου κοινοβουλίου μετά τη νίκη του Τζόνσον στις βουλευτικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας, η Ελισάβετ παρουσίασε το πρόγραμμα της κυβέρνησής του.

«Η προτεραιότητα της κυβέρνησής μου είναι να φέρει εις πέρας την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου» δήλωσε η βασίλισσα στα μέλη της άνω και της κάτω βουλής του βρετανικού Κοινοβουλίου.

«Στη συνέχεια, οι υπουργοί μου θα επιδιώξουν μια μελλοντική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση βασισμένη σε μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που θα ωφελεί το σύνολο του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα ξεκινήσουν επίσης εμπορικές διαπραγματεύσεις με άλλες μεγάλες παγκόσμιες οικονομίες».

Queen Elizabeth II arrives to formally open new session of Britain's Parliament. https://t.co/LADDn7BDqy pic.twitter.com/OuwfVIPdaN

— ABC News (@ABC) December 19, 2019