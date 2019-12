Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις 4,8 και 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκαν το βράδυ στην Τουρκία, σύμφωνα με την μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου.

Η πρώτη σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 2 χιλιομέτρων και το επίκεντρο εντοπίζεται 17 χιλιόμετρα από την πόλη Μπιγκαντίκ.

M4.8 #earthquake (#deprem) strikes 24 km S of #Balıkesir (#Turkey) 15 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/w2Q6pRm4H4

— EMSC (@LastQuake) December 10, 2019