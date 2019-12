«Εξακολουθούμε να είμαστε εδώ». Ο δισεκατομμυριούχος Μάικλ Μπλούμπεργκ, που πρόσφατα ανακοίνωσε την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2020, θα βρίσκεται σήμερα στη Μαδρίτη και τη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα (COP25) προκειμένου να αποδείξει τη δέσμευση των Αμερικάνων στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, παρά τη στάση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τη Δημοκρατική Νάνσι Πελόζι, η οποία βρέθηκε στην Ισπανία την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή τη φορά είναι η σειρά του πρώην δημάρχου της Νέας Υόρκης να συμμετάσχει στην COP25.

«Πηγαίνω στη σύνοδο στη Μαδρίτη διότι δεν πηγαίνει ο πρόεδρος Τραμπ», δήλωσε σε βίντεο που ανάρτησε στο Twitter.

In my first act as President, I’ll rejoin the Paris Agreement. I’ll work with mayors & governors to mobilize citizens around the country to come out in force and show the world that the U.S. is dedicated to bold climate action. pic.twitter.com/IfE3ULDVK9

