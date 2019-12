Η Γαλλία έζησε σήμερα μια ημέρα απεργιακών κινητοποιήσεων και μαζικών διαδηλώσεων κατά της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, μια από τις βασικές δεσμεύσεις της προεδρίας του Εμανουέλ Μακρόν και εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους ολόκληρης της χώρας.

Η συνδικαλιστική ένωση CGT ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο διαδηλωτές συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις σε κάθε γωνιά της Γαλλίας, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών καταμέτρησε, από την πλευρά του, 806.000 διαδηλωτές.

Σιδηροδρομικοί σταθμοί ερημωμένοι, κλειστά σχολεία, άδειες επιχειρήσεις: η συμμετοχή στην απεργία ήταν μαζική σε όλους τους τομείς.

Ένα από τα πλέον εκρηκτικά ζητήματα στη Γαλλία, που παρέλυσε για σχεδόν έναν μήνα το 1995 κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων κατά της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, το σχέδιο στοχεύει στην κατάργηση των ειδικών καθεστώτων και στη δημιουργία ενός καθολικού συνταξιοδοτικού συστήματος μέσω μοριοδότησης.

Paris. The city of Romance. And tear gas! pic.twitter.com/6pgbOob71J

— David Vance (@DVATW) December 5, 2019