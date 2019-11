Ρώσος ιερέας αρνήθηκε να βαφτίσει ένα μικρό παιδί λόγω ενός εκ γενετής σημαδιού που αυτό φέρει στην πλάτη και το πρόσωπό του.

Σύμφωνα με την Daily Mail, όταν η 22χρονη Μαρία Κβοστάντσεβα πήγε στην εκκλησία στην πόλη Κουργκάν της Ρωσίας για να κανονίσει την βάφτιση της μικρής της κόρης συνάντησε αναπάντεχα την απόλυτη άρνηση του ιερέα, ο οποίος δεν την παρέπεμψε έστω σε δερματολόγο προκειμένου να διαπιστωθεί.

Μάλιστα ο παπάς δεν ήθελε καν να αγγίξει τη μικρή Βίκα λέγοντας στην αποσβολωμένη μητέρα πως: «το σημάδι μπορεί να είναι μεταδοτικό και το ποίμνιό μου δεν θα το καταλάβει αυτό».

Όπως αναφέρει η ίδια, οι βαφτίσεις είναι ομαδικές καθώς η τελετή πραγματοποιείται για αρκετές οικογένειες ταυτόχρονα.

Το παιδί έχει ένα τεράστιο σημάδι στο σώμα του και όπως αναφέρει η Daily Mail, η 22χρονη αποφεύγει να βγάζει το μωρό της από το σπίτι για να το προστατέψει από τα επικριτικά σχόλια.

«Όταν γέννησα τη Βίκα η μαία είπε: «Είναι κάπως βρώμικη ή όχι;» και προσπάθησε να την καθαρίσει με χαρτομάντιλο. Ο κόσμος στον δρόμο συχνά τη δείχνουν με το δάχτυλο και γελούν. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ», είπε η νεαρή μητέρα.

Upset mother reveals priest refused to baptise baby girl because he thought the child's huge birthmark was contagious https://t.co/OGnYE1S1F4

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 26, 2019