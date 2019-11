Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται από τα ξημερώματα της Τρίτης η Αλβανία, μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,4 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα οδηγώντας στο θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπους, τραυματίζοντας πάνω από 300 και προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές.

Την ίδια στιγμή τα τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο ακόμα και για 11 θανάτους.

Ο σεισμός των 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους που έχουν σημειωθεί στη χώρα εδώ και 10ετίες, αφήνει πίσω του θάνατο και καταστροφή.

Όσο περνούν οι ώρες, τόσο γίνονται ορατές οι καταστροφικές διαστάσεις από το φονικό χτύπημα του Εγκέλαδου. Το επίκεντρο του σεισμού είχε επίκεντρο περιοχή ανάμεσα στα Τίρανα και την παραλιακή πόλη του Δυρραχίου.

Όσον αφορά στους νεκρούς, όπως αναφέρει το Associated Press, τρεις σοροί περισυνελέγησαν από κτίριο που είχε καταρρεύσει στο Δυρράχιο. Ακόμα δύο σοροί στα ερείπια κτιρίου στην πόλη Τουμάνε.

Ακόμα, ένας άντρας πήδηξε από παράθυρο κτιρίου στην περιοχή Κούρμπιν για να σωθεί κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο πρόεδρος της χώρας, χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ δραματική». «Όλες μας οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο να απεγκλωβίσουμε ανθρώπους από τα ερείπια» είπε ο Ίλιρ Μέτα.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της χώρας, Έντι Ράμα, έκανε λόγο για μια «δραματική στιγμή». «Πρέπει να μείνουμε ήρεμοι και όλοι μαζί να ξεπεράσουμε το σοκ» δήλωσε.

Η δραματική στιγμή διάσωσης ενός μικρού αγοριού

Τις τελευταίες ώρες, ένα βίντεο που έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τις δραματικές προσπάθειες για τη διάσωση ενός μικρού αγοριού το οποίο είναι εγκλωβισμένο στα ερείπια και έχει τραυματιστεί.

Διασώστες και εθελοντές καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να εγκλωβίσουν το παιδί το οποίο στην κυριολεξία έχει «σφηνώσει» στα συντρίμμια.

Στο βίντεο το μικρό παιδάκι ουρλιάζει την ώρα που οι διασώστες με «χειρουργικές» κινήσεις προσπαθούν να απεγκλωβίσουν το αγοράκι.

Το βίντεο ανάρτησε στο twitter η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της αλβανικής τηλεόρασης, Κλαούντια Καραμπόλι και είναι πραγματικά σοκαριστικό.

Το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε το μέγεθος της καταστροφής. Κτίρια έχουν καταρρεύσει και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για εγκλωβισμένους. Οι κάμερες κατέγραψαν τη συγκλονιστική στιγμή της διάσωσης ενός αγοριού από τα ερείπια κτιρίου. Σύμφωνα με το Report TV, το αγόρι εγκλωβίστηκε δίπλα στο άψυχο σώμα της γιαγιάς του.

Κι άλλοι άνθρωποι που εγκλωβίστηκαν μετά την κατάρρευση κτιρίων που προκάλεσε ο σεισμός, απεγκλωβίστηκαν.

«Οι ζημιές είναι σημαντικές», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

VIDEO: 🇦🇱 People search through the rubble of a collapsed building in the town of Thumane, northwest of #Albania 's capital Tirana, after a 6.4 magnitude earthquake struck the area pic.twitter.com/bIVK3vccbf

Σε αρκετές περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες. Στους δρόμους επικρατεί κομφούζιο, με τους πολίτες να έχουν βγει στους δρόμους, ενώ η κυβέρνηση απευθύνει έκκληση να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι. Ο πρωθυπουργός της χώρας Έντι Ράμα μετέβη στο Δυρράχιο, που επλήγη περισσότερο.

Τα περισσότερα κτίρια που κατέρρευσαν βρίσκονται στο Δυρράχιο και τα Τίρανα. Κατεστραμμένα κτίρια υπάρχουν, ωστόσο, και σε ακτίνα 150 περίπου χιλιομέτρων: από τη Λέζια στον Βορρά έως το Φίερι στον Νότο. Έως τώρα έχει αναφερθεί ότι έχουν καταρρεύσει οκτώ πολυκατοικίες στο Δυρράχιο και στα προάστια των Τιράνων. Πρόκειται για κτίρια που είχαν ανεγερθεί πριν από το 1990, αλλά και νεότερα.

The most powerful earthquake to hit Albania in decades rocked capital Tirana and the surrounding region, causing several buildings to collapse and burying residents in the rubble. More here: https://t.co/jXsANHBNY8 pic.twitter.com/pPtG4N8ivb

— Reuters (@Reuters) November 26, 2019