Η τουρκική αστυνομία διέλυσε δια της βίας μια συγκέντρωση μερικών χιλιάδων διαδηλωτών στην Κωνσταντινούπολη που ζητούσαν να μπει «τέλος στην ατιμωρησία» εκείνων που βιαιοπραγούν σε βάρος των γυναικών.

Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και πυροβόλησαν με πλαστικές σφαίρες για να απωθήσουν τους διαδηλωτές, στην πλειοψηφία τους γυναίκες, που προσπαθούσαν να κάνουν πορεία στη λεωφόρο Ιστικλάλ, στην καρδιά της πόλης.

Σύμφωνα με έναν φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου, περίπου 2.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα σε μια μικρή πλατεία, σε μικρή απόσταση, για να τιμήσουν την Παγκόσμια Ημέρα κατά της βίας σε βάρος των γυναικών.

Πολλοί κρατούσαν πλακάτ με τα οποία ζητούσαν «το τέλος της ατιμωρησίας», ενώ σε άλλα είχαν γράψει τα ονόματα γυναικών που δολοφονήθηκαν από συζύγους ή πρώην συντρόφους στην Τουρκία.

«Δεν θα ανεχτούμε την απώλεια άλλης μιας γυναίκας» έγραφε το πανό στην κορυφή της πορείας.

Η εκπαιδευτικός Αϊσέ Μπαϊκάλ εξήγησε ότι πήγε να διαδηλώσει «εναντίον των εχθρών των γυναικών» ώστε «να σταματήσουν οι δολοφονίες».

«Το τελευταίο διάστημα οι γυναικοκτονίες στη χώρα μας έχουν αυξηθεί πολύ και, παντού στην κοινωνία, μας φιμώνουν», είπε η Οζγκέ Τσεκτσέν, 25 ετών.

Μετά τη συγκέντρωση, που ολοκληρώθηκε χωρίς να σημειωθούν επεισόδια, οι διαδηλωτές ξεκίνησαν πορεία στη λεωφόρο Ιστικλάλ, όμως βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους αστυνομικούς που διέλυσαν τη διαδήλωση.

Συνολικά 378 γυναίκες έχουν δολοφονηθεί στην Τουρκία από την αρχή του έτους, σύμφωνα με μια οργάνωση προάσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών. Το 2018 καταγράφηκαν 440 γυναικοκτονίες, έναντι 121 το 2011.

Πολλές οργανώσεις κατηγορούν τα δικαστήρια ότι συχνά επιβάλλουν ανεπαρκείς ποινές στους δράστες.

Istanbul now: Erdogan‘s police crack down on women‘s protest against femicides in Turkey. pic.twitter.com/vpD07NRCEd

— Fabian Eberhard (@FabianEberhard) November 25, 2019