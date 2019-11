Κρατώντας σημαίες των αυτονομιστών και φωνάζοντας το σύνθημα «Ελευθερία στους πολιτικούς κρατουμένους», χιλιάδες υποστηρικτές της ανεξαρτησίας της Καταλονίας συγκεντρώθηκαν το Σάββατο στη Βαρκελώνη για να συμμετάσχουν σε πορείες και να παρακολουθήσουν συναυλίες, την παραμονή των βουλευτικών εκλογών στην Ισπανία.

Τις κινητοποιήσεις οργάνωσε η καταλανική οργάνωση Democratic Tsunami και οι διαδηλωτές θέλουν να πιέσουν τους Ισπανούς να προβληματιστούν για τις ποινές κάθειρξης που επιβλήθηκαν τον περασμένο μήνα σε εννέα αυτονομιστές ηγέτες.

Στην προεκλογική εκστρατεία κυριάρχησε το θέμα της αυτονομίας της Καταλονίας έπειτα από εβδομάδες βίαιων κινητοποιήσεων, που ακολούθησαν την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους Καταλανούς ηγέτες.

Μεταξύ των διαδηλωτών, η Χοβίτα Μεζκίτα, 69 ετών, εξήρε τις πρωτοβουλίες της οργάνωσης Democratic Tsunami, περιλαμβανομένης της πρώτης διαμαρτυρίας που είχε οργανώσει, στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, στα μέσα Οκτωβρίου.

«Πρέπει να είμαστε ευφάνταστοι» είπε η 69χρονη.

«Πρέπει να κάνουμε πράγματα που θα έχουν αντίκτυπο στον κόσμο» συμπλήρωσε η ίδια, υποστηρίζοντας ότι οι αυτονομιστές δεν λαμβάνονται υπόψη στην υπόλοιπη Ισπανία.

Η οργάνωση Δημοκρατικό Τσουνάμι απηύθυνε κάλεσμα στους υποστηρικτές της να συμμετάσχουν σε εορταστικές εκδηλώσεις στην περιοχή.

🎥 | Thousands continue protesting in a festive atmosphere in Barcelona after 5 hours, singing songs like anti-Francoist ‘L’Estaca’ (1968).

Host group Tsunami Democràtic has reported “over 1,000” failed coordinated attacks on their App.

More on: https://t.co/o6G2yqauvM pic.twitter.com/ywcW7hKxTY

— Catalan News (@catalannews) November 9, 2019