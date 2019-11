Κλειστή για αυτοκίνητα και για πεζούς έμεινε για ώρα η γέφυρα Βόξχολ (Vauxhall Bridge) στο Λονδίνο, καθώς νωρίς το απόγευμα εντοπίστηκε ένα εγκαταλελειμμένο «ύποπτο» όχημα.

Η γέφυρα βρίσκεται κοντά στα γραφεία της βρετανικής μυστικής υπηρεσίας ΜΙ6.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, καθώς και πυροτεχνουργοί και έπειτα από έρευνες στο όχημα, δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο.

Vehicle left abandoned on Vauxhall Bridge with hazard lights on and no driver has now been fully assessed by specialist officers and deemed non-suspicious. No arrests have been made. Bridge will be reopening shortly. Thanks for your patience.

— Lambeth MPS (@LambethMPS) November 1, 2019