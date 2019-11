Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στο Λονδίνο, καθώς οι αρχές ασφαλείας έκλεισαν τη γέφυρα Vauxhall, λόγω ενός ύποπτου οχήματος.

Η γέφυρα βρίσκεται κοντά στα γραφεία της βρετανικής μυστικής υπηρεσίας ΜΙ6.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αστυνομία ερευνά το συγκεκριμένο Ι.Χ., το οποίο βρέθηκε εγκαταλειμμένο στο οδόστρωμα της γέφυρας γύρω στις 4 τοπική ώρα (6 ώρα Ελλάδας).

Police are in attendance in Vauxhall Bridge, SE1 after a vehicle was found abandoned just before 4pm. The abandoned vehicle is being examined by specialist officers as a precaution. No arrests have been made. Temporary road closures are in place. Thanks for your cooperation

— Lambeth MPS (@LambethMPS) November 1, 2019