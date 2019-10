Την πρόταση του Τζέρεμι Κόρμπιν για πρόωρες εκλογές στις 9 Δεκεμβρίου απέρριψε το βρετανικό κοινοβούλιο, το βράδυ της Τρίτης.

Οι βουλευτές ψήφισαν κατά της τροπολογίας με 315 ψήφους κατά και 295 υπέρ.

Οι βουλευτές ψηφίζουν τώρα επί της πρότασης Τζόνσον για κάλπες στις 12 Δεκεμβρίου.

BREAKING: MPs have voted against changing the date of the general election to 9 December. MPs will soon vote on whether to have an election.

YES: 295

NO: 315

MAJORITY: 20

Follow live analysis and reaction here #GE2019: https://t.co/Td14Oa6GEo pic.twitter.com/a7xBIUEipS

— Sky News (@SkyNews) October 29, 2019