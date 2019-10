Κινηματογράφος

Ελληνικός Τίτλος A Beautiful Planet Σον το πρόβατο ταινία: Φαρμαγέδων (μεταγλωττισμένη) Γέτι: Ο Χιονάνθρωπος των Ιμαλαΐων (μεταγλωττισμένη) Ενήλικοι στην αίθουσα Αντίστροφη μέτρηση Ντιέγκο Μαραντόνα Η Ντιλιλί στο Παρίσι (μεταγλωττισμένη) Οικογενειακή Ευτυχία Α.Ε. Frozen Ambrosia Gemini Man Επικίνδυνες κυρίες I Spit on Your Grave Σεισμός στο κρεββάτι μου Ο Κομφορμίστας Ιστορία ενός εγκλήματος Joker Τζούντι Το τελευταίο μάθημα Maleficent: η δύναμη του σκότους (μεταγλωττισμένη) Maleficent: η δύναμη του σκότους (με υπότιτλους) Μη χαμηλώνεις το βλέμμα Νοσταλγώντας το φως Κρατικά μυστικά Το Αυγό Παράσιτα Το πορτρέτο μιας γυναίκας που φλέγεται Rambo: Το τελευταίο αίμα Τα χίλια χρώματα της ζωής Συνώνυμα Angry Birds: H ταινία 2 (μεταγλωττισμένη) Οροσειρά των ονείρων Πορφυρά ποτάμια Η μάχη της επικράτησης Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό κι εμάς Η εικόνα που έχασες 3 δευτερόλεπτα Ο βασιλιάς των λιονταριών (μεταγλωττισμένη) Το μαργαριταρένιο κουμπί Μπάτε σκύλοι αλέστε 2 (μεταγλωττισμένη) Toy Story 4 (μεταγλωττισμένη) Εμμονή Το μαγικό χαλί (μεταγλωττισμένη) Αγριες φράουλες Original Τίτλος A Beautiful Planet A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon (dubbed) Abominable (dubbed) Adults in the Room Countdown Diego Maradona Dilili in Paris (dubbed) Family Romance, LLC Frozen Ambrosia Gemini Man Hustlers I Spit on Your Grave Il bisbetico domato Il Conformista In the Heat of the Night Joker Judy L'heure de la sortie Maleficent: Mistress of Evil (dubbed) Maleficent: Mistress of Evil (subbed) Never Look Away Nostalgia de la luz Official Secrets Öndög Parasite Portrait of a Lady on Fire Rambo: Last Blood Sudamerica: The Colors of Life Synonyms The Angry Birds Movie 2 (dubbed) The Cordillera of Dreams The Crimson Rivers The Current War The Distance Between Us and the Sky The Image You Missed The Informer The Lion King (dubbed) The Pearl Button The Secret Life of Pets 2 (dubbed) Toy Story 4 (dubbed) Une intime conviction Up and Away (dubbed) Wild Strawberries Κιν/φοι Αθήνας ΝΑΝΑ Cinemax ΔΙΑΝΑ ΒΑΡΚΙΖΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΟΝΕΙΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΑ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ-ΡΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI VILLAGE SHOPPING AND MORE ΑΕΛΛΩ Cinemax 5+1 ODEON ESCAPE VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL VILLAGE 9 CINEMAS @ FALIRO ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ-ΟΝΑΡ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ DIGITAL ΑΝΔΟΡΑ ΑΑΒΟΡΑ ΑΒΑΝΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ TOWN CINEMAS ΑΙΓΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ EUROPA CINEMAS ΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 2+1 ΑΣΤΟΡ ΑΣΤΥ ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3D Digital NOVACINEMA ΓΛΥΦΑΔΑ ODEON ΔΑΝΑΟΣ ΤΡΙΑΝΟΝ Filmcenter ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Digital ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΛΑΪΣ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕΑΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΧΟΛΑΡΓΟΣ (πρωην ΑΛΟΜΑ) ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ ΠΑΛΑΣ ΟΣΚΑΡ DIGITAL ΜΑΓΙΑ ΝΙΡΒΑΝΑ 1&2 Cinemax ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ Filmcenter ΖΕΑ DIGITAL CINEMA ΕΛΛΗ ODEON ΟΠΕΡΑ ΙΝΤΕΑΛ ΕΜΠΑΣΣΥ NOVA ODEON CINERAMA DIGITAL CINEMA ΚΗΦΙΣΙΑ 1-2 Cinemax ΚΗΦΙΣΙΑ 3 Cinemax Class VILLAGE CINEMAS ATHENS METRO MALL ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ CINE ΦΡΙΝΤΑ ΛΙΑΠΠΑ CINE ΤΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ NOVACINEMA ODEON ΜΑΡΟΥΣΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ WEST CITY ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ" Κιν/φοι Θεσσαλονίκης ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΒΑΚΟΥΡΑ ΦΑΡΓΚΑΝΗ ODEON ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝ CINEPLEXX ONE SALONICA ΑΠΟΘΗΚΗ 1 ΟΛΘ Κατηγορία Θρίλερ Κωμωδία Δράσης Κιν. σχέδια Κοινωνική Ντοκιμαντέρ Αισθηματική Λοιπά Μιούζικαλ Επιστ. Φαντασίας Δραματική