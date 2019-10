Ο απερχόμενος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε και επίσημα την αναβολή του Brexit μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2020.

«Οι ΕΕ των 27 ενέκριναν επισήμως την παράταση. Μπορεί να είναι η τελευταία. Σας παρακαλούμε, χρησιμοποιείστε με τον καλύτερο τρόπο αυτόν τον χρόνο», έγραψε στο Twitter.

Ο Μπόρις Τζόνσον έχει ενημερώσει την ΕΕ ότι αποδέχεται επίσημα μια αναβολή του Brexit, ζητώντας ωστόσο από τις Βρυξέλλες να καταστήσουν σαφές ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω παράταση για το διαζύγιο, πέραν της 31ης Ιανουαρίου.

Ο Τουσκ, ο οποίος αποχωρεί στα τέλη Νοεμβρίου από το αξίωμά του, μετά από πενταετή θητεία, ουδέποτε έκρυψε ότι επιθυμούσε να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην ΕΕ.

«Θέλω επίσης να σας πως αντίο, καθώς η αποστολή μου εδώ φτάνει στο τέλος της. Θα προσεύχομαι για εσάς», πρόσθεσε απευθυνόμενος στους «φίλους Βρετανούς».

To my British friends,

The EU27 has formally adopted the extension. It may be the last one. Please make the best use of this time.

I also want to say goodbye to you as my mission here is coming to an end. I will keep my fingers crossed for you.

— Donald Tusk (@eucopresident) October 29, 2019