Το Πουέρτο Ρίκο κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, καθώς το νησί, που αποτελεί αμερικανική περιοχή, απειλείται από μια τροπική καταιγίδα που υπάρχει κίνδυνος να ενισχυθεί σε κυκλώνα εντός της ημέρας, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος.

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες Τρίτη ότι κινητοποίησαν χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους στο νησί, που ενδέχεται να χτυπηθεί από κυκλώνα για πρώτη φορά μετά το διπλό καταστροφικό πλήγμα που υπέστη το 2017.

Power across Puerto Rico will not be cut off before #TropicalStormDorian according to @AEEONLINE CEO Jose Ortiz. He says the main transmission lines are more resilient and he predicts the system will withstand Dorian. pic.twitter.com/hQa8KgeQHo

— David Begnaud (@DavidBegnaud) 28 Αυγούστου 2019