Στης Φενερμπαχτσέ θα αγωνίζεται όπως όλα δείχνουν τη νέα σεζόν ο Λίο Βέστερμαν, με την τούρκικη ομάδα να πληρώνει το buy out που υπήρχε στο συμβόλαιο του Γάλλου πλέι μέικερ με την Ζαλγκίρις.

Συγκεκριμένα, ο Λιθουανός δημοσιογράφος Ντονάτας Ουρμπόνας, στην ανάρτησή του στα social media ανέφερε αρχικά ότι πληρώθηκε το buy out που υπήρχε στο συμβόλαιο του Βέστερμαν με την ομάδα του Κάουνας και αποχωρεί από το ρόστερ της Ζαλγκίρις.

Λίγο αργότερα επέστρεψε με νέα ανάρτηση, στην οποία ανάφερε ότι η ομάδα που έδωσε τα χρήματα είναι η Φενερμπαχτσέ. Την περσινή σεζόν ο Βέστερμαν έπαιξε σε 27 ματς στην Ευρωλίγκα, στα οποία είχε μέσο όρο 6.4 πόντους, 2.8 ασίστ και 2.0 ριμπάουντ.

Δείτε τις αναρτήσεις του Λιθουανού δημοσιογράφου:

Leo Westermann most likely will leave Zalgiris Kaunas, according to a few sources. There is an undisclosed team which is going to pay a buyout. Zalgiris on the market for another PG.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) July 7, 2019