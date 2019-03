Συνετρίβη το πρωί της Κυριακής αεροσκάφος των Ethiopian Airlines με 149 επιβάτες και 8μελές πλήρωμα.

Το αεροσκάφος, ένα Boeing 737, είχε απογειωθεί από την Αντίς Αμπέμπα με προορισμό το Ναϊρόμπι της Κένυα.

To Boeing συνετρίβη στις 08:44 (τοπική ώρα), σύμφωνα με τα όσα δήλωσε εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρίας στο Reuters.

Τα αίτια της συντριβής δεν έχουν γίνει γνωστά, ούτε και το ακριβές σημείο που έχει πέσει το αεροσκάφος.

Ο πρωθυπουργός της Αιθιοπίας επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν θύματα, χωρίς να αναφέρει ακριβή αριθμό. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα είναι μεγάλος.

Στο μήνυμά του στο twitter ο πρωθυπουργός της Αιθιοπίας εξέφρασε τα θερμά συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.

— Office of the Prime Minister – Ethiopia (@PMEthiopia) March 10, 2019