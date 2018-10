Στο πλευρό του πρωθυπουργού της ΠΓΔΜ, Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος προσπαθεί να προσελκύσει βουλευτές πέραν των «γραμμών» του κόμματός του για να χτίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία 2/3 προκειμένου να περάσει η συνταγματική αναθεώρηση, μετά το μεγάλο ποσοστό αποχής στο δημοψήφισμα, τάσσονται κορυφαίοι αξιωματούχοι της Δύσης.

Ήδη, από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ «πετούν το μπαλάκι» στα κόμματα της αντιπολίτευσης παροτρύνοντας όλους τους πολιτικούς ηγέτες να συμμετάσχουν υπεύθυνα στην αξιοποίηση αυτής της ιστορικής ευκαιρίας, «αδιαφορώντας» ουσιαστικά για το ποσοστό της αποχής από τις κάλπες.

Με κοινή δήλωσή τους, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, και ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, τονίζουν ότι «η συμφωνία για το όνομα μεταξύ Αθήνας και Σκοπίων δημιούργησε μια ιστορική ευκαιρία για τη χώρα, ώστε να ενταχθεί στη διατλαντική και την ευρωπαϊκή κοινότητα ως ισότιμο μέλος. Αυτό θα αλλάξει τη ζωή του λαού της χώρας και των παιδιών τους προς το καλύτερο».

«Στο χθεσινό συμβουλευτικό δημοψήφισμα, η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων υποστήριξε αυτή την πορεία. Τώρα είναι στα χέρια των πολιτικών στα Σκόπια να αποφασίσουν για τη μελλοντική πορεία. Οι αποφάσεις που λαμβάνουν τις επόμενες μέρες και εβδομάδες θα καθορίσουν την τύχη της χώρας τους και του λαού τους για πολλές επόμενες γενιές» υπογραμμίζουν Τουσκ και Στόλτενμπεργκ.

Joint statement by President Tusk and NATO Secretary-General @jensstoltenberg on the 🇲🇰consultative referendum https://t.co/73dchsk5at

