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Η καρατόμηση του Σιδηρόπουλου και οι συμπτώσεις που βγάζουν μάτια
On Field 05 Ιουνίου 2026, 08:16

Η καρατόμηση του Σιδηρόπουλου και οι συμπτώσεις που βγάζουν μάτια

Τελικά, ήταν προμήνυμα για τον Σιδηρόπουλο ότι τον περασμένο Ιανουάριο υποβιβάστηκε από την ελίτ κατηγορία, ενώ είναι ο μόνος που αποπέμφθηκε από τον πίνακα της Super League

Βάιος Μπαλάφας
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Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση. Ο Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου) είναι ο μόνος διαιτητής της Super League που καρατομήθηκε από τον πίνακα των ρέφερι της επόμενης σεζόν, ενώ προήχθησαν τέσσερις διαιτητές από την Super League 2. Είχε προηγηθεί ο υποβιβασμός του (σ.σ. καρατόμηση!) από την ελίτ στην πρώτη κατηγορία της UEFA, τον περασμένο Ιανουάριο και ήταν ο μόνος που υποβιβάστηκε, αν και στην κορυφαία ευρωπαϊκή κατηγορία ανέβηκαν έξι ρέφερι! Λες και ο Σιδηρόπουλος είναι το πρόβλημα της Ελληνικής διαιτησίας ή ήταν το πρόβλημα της ευρωπαϊκής…

Αν τον Ιανουάριο ο 46χρονος Σιδηρόπουλος παρέμενε στην ελίτ κατηγορία της UEFA δεν θα μπορούσαν να τον αποπέμψουν από τον πίνακα της Super League. Όμως, οι συμπτώσεις δεν σταματούν εδώ. Ο Σιδηρόπουλος άρχισε να ορίζεται σπάνια από τον Λανουά στο πρωτάθλημα της Super League, μετά την απόφασή του να εμείνει στην αποβολή του Μεϊτέ του ΠΑΟΚ, αν και κλήθηκε στο VAR δεν άλλαξε την απόφασή του στο 77’ του ματς Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ 2-3 για την 12η αγωνιστική.

Οι φάσεις-καρμπόν

Άλλοι διαιτητές πήγαιναν τρένο ή έπαιρναν διπλούς ορισμούς και ο Σιδηρόπουλος ήταν μόνιμα… τιμωρημένος, αν και πήρε σωστή απόφαση. Αυτό αποδείχθηκε και μέσω της Premier League. Ο διαιιτητής Μπρουκς, στο 33’ του αγώνα (20/12/25) Τότεναμ-Λίβερπουλ 1-2 έδειξε κίτρινη κάρτα Τσάβι Σίμονς, ο οποίος πάτησε τον Φαν Ντάικ με τις τάπες. Η κίτρινη κάρτα έγινε κόκκινη (σωστά) καθώς ο Μπρουκς κλήθηκε στο VAR και άλλαξε απόφαση! Παράλληλα, εκτέθηκε και ο Λανουά που μέσω της τηλεκριτικής του… ήθελε κίτρινη κάρτα, αν και στο ίδιο βίντεο συμφωνούσε με την κόκκινη κάρτα στον Λιάσο του Πανσερραϊκού στο παιχνίδι του με την Κηφισιά, όμως διαφωνούσε με την αποβολή του Μεϊτέ του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι του με τον Λεβαδειακό, με τη δικαιολογία ότι το μαρκάρισμα του παίκτη των φιλοξενούμενων στον Κωστή δεν έχει την ίδια ένταση. Όμως, οι φάσεις ήταν-καρμπόν. (Κάτι τέτοια έλεγε ο Γάλλος, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να καταργήσει την δήθεν ανάλυση των φάσεων, δήθεν για τοξικότητα αλλά στην πραγματικότητα γελούσε ο κόσμος με την κωμωδία του)!

Δυο μέτρα και δυο σταθμά

Θέλετε κι άλλες συμπτώσεις; Ο Σιδηρόπουλος καρατομήθηκε, δεν μπήκε ούτε στον πίνακα των ειδικών του VAR, αν και με επιστολή του στην ΚΕΔ ζητούσε να συνεχίσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Σε αντίθεση με τον Παπαδόπουλο (Μακεδονίας), ο οποίος κρέμασε την σφυρίχτρα του και έγινε δεκτό το αίτημά του στην ΚΕΔ να συνεχίσει ως αποκλειστικός στο VAR. Γιατί έγινε δεκτό το αίτημα του Παπαδόπουλου και όχι του Σιδηρόπουλου;

Με τον …βοηθό του στην ΚΕΔ!

Μήπως κάποιοι ήθελαν να κάνουν επίδειξη δύναμης με την αποπομπή του Σιδηρόπουλου; Για την ιστορία καρατομήθηκε αν και ο Ευθυμιάδης (Πιερίας) είναι μέλος της ΚΕΔ. Ποιός είναι ο Ευθυμιάδης; Θα ήταν ακόμη πιο ασήμαντος αν ο Σιδηρόπουλος δεν τον έπαιρνε βοηθό του στα ματς του Champions League.

Δεν αναφερόμαστε στην διαιτητική αξία του Σιδηρόπουλου. Άλλωστε, ασκήσαμε σκληρή κριτική για λάθη του. Όμως, κάποια πράγματα δεν περνούν απαρατήρητα.

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