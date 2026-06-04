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Ομπράντοβιτς: «Δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνω, ας τελειώσουν τα πρωταθλήματα πρώτα…»
Euroleague 04 Ιουνίου 2026, 15:55

Ομπράντοβιτς: «Δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνω, ας τελειώσουν τα πρωταθλήματα πρώτα…»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τη Ρώμη όπου παρευρίσκεται σε συνέδριο προπονητικής, αναφέρθηκε στις φήμες που κυκλοφορούν για το προπονητικό του μέλλον.

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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εδώ και αρκετό καιρό είναι ελεύθερος, καθώς αποχώρησε από την Παρτιζάν και το όνομα του «παίζει» έντονα τόσο για τον πάγκο του Παναθηναϊκού, όσο και για εκείνον της Μπαρτσελόνα, με τον ίδιο όμως να είναι ξεκάθαρος σχετικά με το μέλλον του.

Ο «Ζοτς» από τη Ρώμη όπου παρευρίσκεται σε συνέδριο προπονητικής, αναφέρθηκε στις φήμες που κυκλοφορούν γύρω από εκείνον και τις πιθανότητες να αναλάβει είτε την Μπαρτσελόνα είτε τον Παναθηναϊκό και δεν έδωσε μια ξεκάθαρη απάντηση.

Ο Σέρβος θρύλος των ευρωπαϊκών πάγκων μίλησε στο ισπανικό Μέσο «Gigantes», τονίζοντας πως δεν έχει υπάρξει κάποια επαφή και πως ακόμα δεν έχει αποφασίσει ποιο θα είναι το μέλλον του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ομπράντοβιτς:

«Υπάρχουν φήμες, αλλά δεν θα πάρω την τελική μου απόφαση πριν από το τέλος αυτού του μήνα. Δεν είμαι ενημερωμένος για όσα λέγονται και γράφονται. Δεν ξέρω τι θα κάνω ακόμα. Ας περιμένουμε να τελειώσουν τα πρωταθλήματα» είπε ο «Ζοτς», που ρωτήθηκε κυρίως για την Μπαρτσελόνα, αλλά και για τα υπόλοιπα σενάρια που τον μπλέκουν και με τον Παναθηναϊκό και απάντησε:

«Δεν μου έχει μιλήσει κανείς από εκεί. Δεν μπορώ να σχολιάζω πράγματα για τα οποία δεν έχω καμία ενημέρωση. Δεν με αφορούν οι φήμες.

Δεν έχω πει καν αν ότι θέλω να επιστρέψω στην προπονητική. Πρέπει να σκεφτώ καλά τα πράγματα και να πάρω μια απόφαση για το τι θα κάνω» ήταν τα λόγια του.

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