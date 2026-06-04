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ΠΑΣΟΚ: Έρχονται ανακοινώσεις από τον Ανδρουλάκη στο Πολιτικό Συμβούλιο – Οι 13 «περιφερειάρχες» ενόψει εκλογών και οι «κύκλοι πολιτικής»
Πολιτική Γραμματεία 04 Ιουνίου 2026, 13:05

ΠΑΣΟΚ: Έρχονται ανακοινώσεις από τον Ανδρουλάκη στο Πολιτικό Συμβούλιο – Οι 13 «περιφερειάρχες» ενόψει εκλογών και οι «κύκλοι πολιτικής»

Τι περιλαμβάνει η πρόταση Ανδρουλάκη στο Πολιτικό Συμβούλιο για την εκλογική διάταξη του ΠΑΣΟΚ σε όλη τη χώρα.

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Σε διάταξη εκλογικής μάχης αναμένεται να θέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης το ΠΑΣΟΚ στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου την Παρασκευή, με τον ίδιο να δίνει πρώτος το παράδειγμα και να προχωρά σε περιοδεία και ομιλία στη Νέα Ιωνία σήμερα, το απόγευμα της Πέμπτης.

Μπορεί η δήλωση του Χάρη Δούκα για το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ΕΛΑΣ να δημιούργησε έναν νέο γύρο εσωστρέφειας στη Χαριλάου Τρικούπη, ωστόσο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θεωρεί ότι δεν υπάρχει χρόνος για ομφαλοσκόπηση. Πολλώ δε μάλλον όταν η πίεση που βιώνουν στην πράσινη Παράταξη δεν είναι μόνο χρονική αλλά και δημοσκοπική ελέω Καρυστιανού και Τσίπρα.

Τα δύο σκέλη της εισήγησης Ανδρουλάκη

Στην ηγεσία του Κινήματος υπάρχει η εκτίμηση ότι όλες οι κομματικές δυνάμεις πρέπει να τεθούν σε θέσεις εκλογικής ετοιμότητας, έχοντας την απόφαση του συνεδρίου επ’ ώμου και το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ παρά πόδα.

Τις τελευταίες ημέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης πραγματοποιεί σειρά συναντήσεων με στελέχη και βουλευτές του κόμματος, σχεδιάζοντας και συνομιλώντας μαζί τους για τις νέες αρμοδιότητες που θα αναλάβουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει καταλήξει στην εισήγηση μίας πρότασης που αποτελείται από 2 σκέλη. Εκτός απροόπτου, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου πρόκειται να ανακοινώσει τις πολιτικές αρμοδιότητες που θα αναλάβουν όλα τα πρωτοκλασάτα στελέχη της Παράταξης.

Οι 13 Περιφερειάρχες

Αρχικά, 13 στελέχη του Κινήματος αναλαμβάνουν σε πολιτικό επίπεδο την προεκλογική ευθύνη των 13 Περιφερειών της χώρας. Ωστόσο, κανένα από αυτά δεν θα είναι υποψήφιο στις βουλευτικές εκλογές. Θα πρόκειται για προσωπικότητες της Παράταξης με διαδρομή, οι οποίοι θα επωμιστούν την πολιτική ευθύνη του προεκλογικού αγώνα.

Οι «κύκλοι πολιτικής»

Συγχρόνως, κεντρικά στελέχη του κόμματος, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, βουλευτές και τομεάρχες θα δημιουργήσουν προγραμματικές «ομάδες κρούσεις» απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτές χαρακτηρίζονται από τους παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη ως «κύκλοι πολιτικής» και όχι ως «σκιώδη κυβέρνηση». Πρόκειται για μία νέα κατανομή αρμοδιοτήτων που δεν θα αφορά την κοινοβουλευτική διάταξη του ΠΑΣΟΚ.

Οι «κύκλοι πολιτικής» θα αφορούν, όπως σημείωναν κομματικές πηγές, συγκεκριμένα πεδία πολιτικής παρέμβασης και προγραμματικής επεξεργασίας. Μεταξύ άλλων, θα αφορούν τα πεδία της οικονομίας, την ανάπτυξη, την εργασία, το κοινωνικό κράτος, τον πρωτογενή τομέα και το παραγωγικό πρότυπο της χώρας, το κράτος, τους θεσμούς και τη δημόσια διοίκηση, όπως επίσης την Αυτοδιοίκηση κ.α.

Επιτροπές εκλογικού αγώνα

Το προσεχές διάστημα, οι Νομαρχιακές Επιτροπές του κόμματος, που είχαν συγκροτηθεί στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα μετεξελιχθούν σε Νομαρχιακές Επιτροπές Εκλογικού Αγώνα. Η συμμετοχή σε αυτές αναμένεται να είναι διευρυμένη, προκειμένου να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συστράτευση, όπως σχολίαζαν έμπειρα οργανωτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν αντίστοιχες εκλογικές επιτροπές σε κάθε δήμο της χώρας.

Οι επιτροπές εκλογικού αγώνα θα βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία με το κεντρικό οργανωτικό της Χαριλάου Τρικούπη, προκειμένου να οργανώνεται από κοινού η καθημερινή προεκλογική παρέμβαση των κομματικών δυνάμεων.

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Πέμπτη 04 Ιουνίου 2026
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