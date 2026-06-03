Το εντυπωσιακό βίντεο της Euroleague για τον MVP του Final Four, Εβάν Φουρνιέ (vid)
Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε η Euroleague στα social media, για τον MVP του Final Four, Εβάν Φουρνιέ.
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Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Final Four της Euroleague και δίκαια αναδείχθηκε MVP του διημέρο (22-24/5), στο T-Center, όπου αναδείχτηκε πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός.
Γι’ αυτό και η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε ένα συγκλονιστικό βίντεο για τον Γάλλο γκαρντ-φόργουορντ του Ολυμπιακού, με στιγμές του από τα δύο ματς με Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης.
Δείτε το βίντεο της Euroleague με τον Φουρνιέ
The MVP.@EvanFourmizz carried over his Final Four form and led @Olympiacos_BC’s title charge, earning Final Four MVP honors.#F4GLORY pic.twitter.com/IiObtIUmqo
— EuroLeague (@EuroLeague) June 3, 2026
«Ο Εβάν Φουρνιέ συνέχισε τις καλές του εμφανίσεις στο Final Four και ηγήθηκε της προσπάθειας του Ολυμπιακού για τον τίτλο, κερδίζοντας τον βραβείο του MVP του Final Four», ήταν η λεζάντα που συνόδευε το βίντεο.
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