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Ρόδος: Η σύγχρονη κεραμική συναντά την ιστορία στη Biennale που φέρνει 42 καλλιτέχνες από 18 χώρες
Where the Day Starts 03 Ιουνίου 2026, 13:38

Ρόδος: Η σύγχρονη κεραμική συναντά την ιστορία στη Biennale που φέρνει 42 καλλιτέχνες από 18 χώρες

Με επίκεντρο τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, η Biennale of Contemporary Keramics 2026 ανοίγει τις πύλες της φιλοξενώντας 42 καλλιτέχνες από 18 χώρες

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Η Ρόδος μετατρέπεται αυτό το καλοκαίρι σε διεθνές επίκεντρο της σύγχρονης κεραμικής τέχνης, φιλοξενώντας τη δεύτερη Biennale of Contemporary Keramics (BCK) με τίτλο «Where the Day Starts / Εκεί που Αρχίζει η Μέρα». Από τις 6 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, η Μεσαιωνική Πόλη, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, γίνεται σκηνικό για μια μεγάλη εικαστική διοργάνωση που φέρνει κοντά δεκάδες καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, αναδεικνύοντας την κεραμική ως σύγχρονο μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης και διαπολιτισμικού διαλόγου στη Μεσόγειο.

Atalanti Martinou, Quatrefoil, 2026, hand painted and glazed earthware clay, installation of 40 pieces of various dimensions.

Αταλάντη Μαρτίνου, Quatrefoil, 2026, χειροποίητη εγκατάσταση από ζωγραφισμένο και εφυαλωμένο πήλινο κεραμικό, αποτελούμενη από 40 επιμέρους έργα διαφόρων διαστάσεων
 
 

Biennale of Contemporary Keramics 2026

Η Biennale of Contemporary Keramics (BCK) 2026 επιστρέφει με τη δεύτερη διοργάνωσή της, με τίτλο Where the Day Starts / Εκεί που Αρχίζει η Μέρα, μετατρέποντας τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου σε ένα διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης, από τις 6 Ιουνίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 5 Ιουνίου, στις 19:00, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός τριήμερου προγράμματος εκδηλώσεων, το οποίο περιλαμβάνει ξεναγήσεις από τις επιμελήτριες, επιστημονικές ομιλίες, site-specific performances και περιηγήσεις στη Μεσαιωνική Πόλη. Η BCK, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, εκτείνεται σε 5 εμβληματικούς και ιστορικούς χώρους, διαμορφώνοντας για τον επισκέπτη μια μοναδική εμπειρία περιπλάνησης, σαν ένας χάρτης μέσα στον χάρτη της Μεσαιωνικής Πόλης.

Σε επιμέλεια των Σταματίας Δημητρακοπούλου (GR), Λουκίας Θωμοπούλου (GR) και Anissa Touati (FR), η BCK 2026 αναδεικνύει τη σύγχρονη κεραμική ως ένα δυναμικό και εξελισσόμενο μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης καθώς και ως έναν ουσιαστικό φορέα διαπολιτισμικού διαλόγου στη Μεσόγειο. Με σημείο αναφοράς τη Ρόδο, στο ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας, και τη Μεσαιωνική Πόλη της, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, εκεί όπου σύμφωνα με την αρχαιοελληνική μυθολογία «αρχίζει η μέρα», η Biennale αντλεί από το φως, τη γεωγραφία και το ιστορικό παλίμψηστο της πόλης για να διαμορφώσει ένα συνεκτικό καλλιτεχνικό πλαίσιο που συνδέει το παρελθόν με το παρόν.

Ελίνα Μπέλου, Vase aux graminées, 2020, κεραμικό stoneware με επίχρισμα (slip) και αγρωστώδη φυτά, 95 × 30 × 30 εκ. Ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδας και της γκαλερί Bernier/Eliades. Φωτογραφία: Πάρις Ταβιτιάν.

Ελίνα Μπέλου, Vase aux graminées, 2020, κεραμικό stoneware με επίχρισμα (slip) και αγρωστώδη φυτά, 95 × 30 × 30 εκ. Ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδας και της γκαλερί Bernier/Eliades,  Φωτογραφία: Πάρις Ταβιτιάν

Ο Ήλιος, ως καθολικό σύμβολο ζωής και μεταμόρφωσης, διατρέχει τη φετινή Biennale ως βασική αφηγηματική γραμμή, φωτίζοντας τις πολλαπλές διαστάσεις της κεραμικής πρακτικής και αναδεικνύοντας τη Ρόδο ως τόπο όπου η ιστορία, το φως και η σύγχρονη δημιουργία συνυπάρχουν.

Η φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει 42 καλλιτέχνες από 18 χώρες, συνθέτοντας ένα πολυφωνικό πεδίο σύγχρονων πρακτικών και καλλιτεχνικών προσεγγίσεων. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Etel Adnan (LB), Μυρσίνη Αλεξανδρίδη (GR), Darien Arikoski-Johnson (US), Ελύσια Αθανάτου (CY), Leonardo Bartolini (IT), Elina Belou (FR), Εμμανουήλ Μπόνης (GR), Robert Brambora (DE), Jorge Cabieses-Valdes (CL), Meriem Chabani – Gorbon Ceramics (DZ), Chous Ceramics (GR), Katya Desnenko (UA), Mauro Fariñas (ES), Malek Gnaoui (TN), Κυριακή Γονή (GR), Luke Edward Hall (GB), Διονύσης Καβαλλιεράτος (GR), Lynn Kodeih (LB), Tülay Kulbay (SE), Βασιλική Κυριάκη (GR), Anne Kwasner (AU), Lucile Littot (FR), Λίλιαν Λυκιαρδοπούλου (GR), Αταλάντη Μαρτίνου (GR), Fatima Mohisen (PS), Asunción Molinos Gordo (ES), Κώστας Νεοφύτου (GR), Ben Wolf Noam (US), Μένανδρος Παπαδόπουλος (GR), Zoë Paul (GB), GianMarco Porru (IT), Μυρσίνη Ρουμελιώτη (GR), David Scanavino (US), Τερψιχόρη Σαββάλα (GR), Ayla Tavares (BR), Ναταλία Τριανταφύλλη (GR), Alban Turquois (FR), Lucille Uhlrich (FR), Elif Uras (TR), Γιώργος Βαβάτσης (GR), Vuslat (TR) και Zoe Williams (FR).

Η επιλογή των καλλιτεχνών προέκυψε μέσα από διεθνές Open Call που συγκέντρωσε περισσότερες από 300 αιτήσεις καθώς και μέσω προσκλήσεων από τις επιμελήτριες, χαρτογραφώντας μια δυναμική συνύπαρξη αναδυόμενων και καταξιωμένων φωνών της σύγχρονης τέχνης.

Luke Edward Hall

Luke Edward Hall

Η διεθνής κριτική επιτροπή της BCK 2026 αποτελείται από τις τρεις επιμελήτριες καθώς και από τους: Cristina Anglada – Επιμελήτρια και συγγραφέας (ES), Florian Dauget Bresson – Επιμελητής σύγχρονης κεραμικής και έμπορος έργων τέχνης (FR), Karina El Helou – Διευθύντρια του Sursock Museum (LB), Orhan Gorbon – Διευθύνων σύμβουλος της Gorbon Tiles και υποστηρικτής των τεχνών (TR), Stefano Collicelli Cagol – Γενικός διευθυντής του Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci στην Prato (IT), Κατερίνα Γρέγου – Καλλιτεχνική διευθύντρια ΕΜΣΤ (GR), Νίκο Λιάρο – Αρχαιολόγο, Κεραμίστα (GR) και Θεοδώρα Χωραφά – Κεραμίστρια, Εκπαιδευτικός (GR), συγκροτώντας ένα πολυσυλλεκτικό σώμα με ισχυρή παρουσία στον χώρο της σύγχρονης τέχνης, της επιμέλειας και της κεραμικής πρακτικής.

Με την υποστήριξη και τη συνεργασία της εφορίας Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου, η Κεντρική Έκθεση αναπτύσσεται σε ένα δίκτυο 5 εμβληματικών αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου, μετατρέποντας την πόλη σε ένα ενιαίο εκθεσιακό περιβάλλον και προσκαλώντας τον επισκέπτη σε μια διαδρομή ανακάλυψης μέσα στον αστικό ιστό. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται, η Οπλοθήκη de Milly, η Κοσμητική Συλλογή Ρόδου, η Παναγία του Κάστρου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου και η πλατεία Κλεόβουλου του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου.

Katya Desnenko, Torso 1 , 2024, ceramics 34 x 60 x 22 cm

Katya Desnenko, Torso 1 , 2024, κεραμικά, 34 x 60 x 22 cm

Παράλληλα, η BCK 2026 περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων το οποίο εκτείνεται καθ’ όλη τη διάρκεια των πέντε μηνών της διοργάνωσης και περιλαμβάνει 2 καλλιτεχνικές φιλοξενίες, 3 performances, 7 επιστημονικές ομιλίες και παρουσιάσεις, 1 Α΄ προβολή ταινίας, 2 προβολές ντοκιμαντέρ, 3 workshops, 10 εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς, 4 ξεναγήσεις στη Μεσαιωνική Πόλη, 10 επιμελημένες ξεναγήσεις στην έκθεση και συμμετοχικές δράσεις για το ευρύ κοινό.

Το παράλληλο πρόγραμμα και οι satellite εκθέσεις υλοποιούνται στο Κατάλυμα της Γαλλίας (σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας), στο Κατάλυμα της Αγγλίας (σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ρόδου), στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου (σε συνεργασία με το Ίδρυμα Υποτροφιών Σταματίου στη Ρόδο και τον Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Ρόδου), στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στα εργαστήρια κεραμικής «Μπόνης» και «Χαραυγή».

Στο πλαίσιο της Biennale απονέμονται βραβεία που αναγνωρίζουν τη συμβολή στη σύγχρονη κεραμική δημιουργία, δίνοντας έμφαση στην καλλιτεχνική έρευνα, την καινοτομία και τη σχέση με το σύγχρονο πολιτισμικό περιβάλλον. Παράλληλα, τιμώνται για τη συνολική τους προσφορά οι καλλιτέχνες Κώστας Νεοφύτου από τη Ρόδο και Μένανδρος Παπαδόπουλος από την Αθήνα.

Etel Adnan, Parmi les tilleuls, 2021, Ceramic, 163,7 x 208,4 cm

Etel Adnan, Parmi les tilleuls, 2021, Κεραμικό, 163,7 x 208,4 cm

Η BCK 2026 αποτελεί συνέχεια της πρώτης διοργάνωσης το 2024 στη Σαντορίνη, η οποία σημείωσε σημαντική επιτυχία, προσελκύοντας δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες και συγκεντρώνοντας την υποστήριξη σημαντικών θεσμικών και ιδιωτικών φορέων, αναδεικνύοντας τη δυναμική της Biennale ως αναδυόμενου διεθνούς θεσμού στον χώρο της σύγχρονης τέχνης. Η Biennale φέρει νομαδικό χαρακτήρα, καθώς διοργανώνεται ανά διετία σε διαφορετικό ελληνικό νησί, ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ σύγχρονης δημιουργίας και τοπικής πολιτισμικής ταυτότητας κάθε τόπου φιλοξενίας.

Με αφετηρία τη Ρόδο και με βλέμμα στραμμένο στη Μεσόγειο, η Biennale of Contemporary Keramics 2026 λειτουργεί ως μια ανοιχτή πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών, πρακτικών και πολιτισμικών αφηγήσεων, όπου η σύγχρονη κεραμική αναδεικνύεται ως ένας ζωντανός φορέας πολιτισμού που γεφυρώνει τόπους, ιστορίες και κοινότητες, υπό το φως ενός κοινού μεσογειακού ορίζοντα.

*Κεντρική Φωτογραφία: Meriem Chabani x Gorbon Ceramics, A House Awaits, 2026, κατασκευή από εφυαλωμένα κεραμικά τούβλα, 15 × 15 μ. Ευγενική παραχώρηση της καλλιτέχνιδας και της Gorbon Ceramics. Με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

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Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα μπαίνει στο στόχαστρο (και) του Κυριάκου Βελόπουλου
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Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα μπαίνει στο στόχαστρο (και) του Κυριάκου Βελόπουλου

Η δυναμική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με την ΕΛΑΣ έχει ταράξει το πολιτικό σκηνικό και όπως φαίνεται έχει θορυβήσει όλο το πολιτικό φάσμα. Τη σκυτάλη από τους πολιτικούς αρχηγούς που «πυροβολούν» τον Τσίπρα πήρε ο Κυριάκος Βελόπουλος που ασκεί κριτική για το όνομα και επαναλαμβάνει τις γνωστές θέσεις του περί Β.Μακεδονίας

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Ιράν: «Διαπραγματευόμαστε αλλά δεν εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ» – Νεκρός και τραυματίες στο Κουβέιτ από την ιρανική επίθεση
Σε τεντωμένο σχοινί 03.06.26

Ιράν: «Διαπραγματευόμαστε αλλά δεν εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ» – Νεκρός και τραυματίες στο Κουβέιτ από την ιρανική επίθεση

Ζημιές στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ και αναφορές για τραυματίες μετά την ιρανική επίθεση - Δεν κλείνει το παράθυρο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παρά την ανταλλαγή πυρών

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