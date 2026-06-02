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Βγήκαν οι μάσκες στην ΕΠΟ: Οι ομάδες που φώναζαν για τη διαιτησία κράτησαν τον Λανουά
On Field 02 Ιουνίου 2026, 20:40

Βγήκαν οι μάσκες στην ΕΠΟ: Οι ομάδες που φώναζαν για τη διαιτησία κράτησαν τον Λανουά

Μόνο ο Ολυμπιακός ήταν ξεκάθαρος, καθώς ο Καραπαπάς ψήφισε «όχι» στην παραμονή του Γάλλου, οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ τον κράτησαν αν και είχαν παράπονα για φαλτσοσφυρίγματα

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Ο Ολυμπιακός ήταν και είναι κατά του Λανουά και είναι η μόνη ομάδα που κράτησε ξεκάθαρη στάση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, όπου μέσω του αντιπροέδρου Κώστα Καραπαπά ψήφισε «όχι» στην επέκταση του συμβολαίου του Γάλλου για τα δυο επόμενα χρόνια και εξήγησε τους λόγους. Αντίθετα, οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έβγαλαν τις μάσκες τους και από εκεί που φώναζαν με τη διαιτησία, είπαν «ναι» στην παραμονή του Γάλλου αρχιδιαιτητή. Η απόφαση επικυρώθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ.

Στον Λανουά είπε «ναι», κατά πλειοψηφία, η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, την οποία ο Γάλλος αγνόησε σε προηγούμενη συνεδρίασή της. Θυμίζουμε ότι στις 30 Δεκεμβρίου 2025 ομόφωνα οι εκπρόσωποι των ΠΑΕ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ είχαν ζητήσει την επαναφορά της τηλεκριτικής μετά από κάθε αγωνιστική, όμως ο αρχιδιαιτητής είπε ότι «θα το συζητήσω με τους συνεργάτες μου» και δεν μπήκε στον κόπο να απαντήσει.

Η ΑΕΚ είπε «ναι» στον Λανουά αν και φώναζε για διαιτησίες σε βάρος της, ενώ με αφορμή το καταγγελλόμενο προπηλακισμό του και την αθώωσή της από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα κατάγγειλε τον Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ. Αυτή κι αν είναι θεαματική στροφή 180 μοιρών και σιγά μην τιμωρηθεί ο Γάλλος μετά την ψήφο της ΑΕΚ για την παραμονή του. Βέβαια, η αλλαγή στάση της ΑΕΚ είχε φανεί καθώς κόπηκαν «μαχαίρι» οι φωνές για τη διαιτησία! Η ΑΕΚ ψήφισε Λανουά αν και ήταν σε «πόλεμο» μαζί του. Η ΑΕΚ που φώναζε για τη διαιτησία…

Σχετικά πρόσφατη (5/4) η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, μετά τον εντός έδρας αγώνα των πλέι οφ με τον Παναθηναϊκό. «Απαιτούμε από τον Λανουά και την ΕΠΟ να εγγυηθούν την υψηλότερη ποιότητα στις διαιτητικές ομάδες και να διασφαλίσουν ότι το φετινό πρωτάθλημα θα κριθεί δίκαια, αποκλειστικά από τις ομάδες, χωρίς παρεμβάσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, όσοι βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης οφείλουν να αποχωρήσουν», ανέφερε η ανακοίνωση της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Ο Λανουά συνέχισε να φέρνει διαιτητές από το κάτω ράφι και ο ΠΑΟΚ δεν είδε και δεν άκουσε…

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με παράπονα για ξένους και για Έλληνες διαιτητές,  για παράδειγμα στα εκτός έδρας παιχνίδια του, στην κανονική περίοδο, με τον Παναιτωλικό και τον ΠΑΟΚ. Μετά ο Λανουά άρχισε να πηγαίνει στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και όπως φαίνεται οι σχέσεις εξομαλύνθηκαν καθώς ο Λανουά, μετά το περιστατικό με την ΑΕΚ, δεν πήγαινε σε άλλο γήπεδο των ομάδων που μετέχουν στην ΕΕΠ/ΕΠΟ, πλην της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έκαναν το χατήρι του προέδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση και ψήφισαν υπέρ της παραμονής του Λανουά και για τα επόμενα δυο χρόνια. Αν και το φυσιολογικό ήταν το συμβόλαιό του να επεκταθεί μόνο για μια σεζόν (2026/27) επειδή ο Γάλλος έδειξε ότι είναι κατώτερος των περιστάσεων σε πολλούς τομείς.

Τα περίεργα με τους πίνακες

Μετά από όλα αυτά, ακολούθησαν οι εκδικητικοί πίνακες διαιτητών, βοηθών και παρατηρητών από τον  Λανουά, αμέσως μετά την ανακοίνωση της παραμονής του ίδιου και των συνεργατών του. Κατά σύμπτωση, από τους πίνακες εξαφάνισαν διαιτητές, βοηθούς και παρατηρητές που οι ΕΠΣ κάνουν αντιπολίτευση στην ΕΠΟ. Πολύ γρήγορα έμαθε ελληνικά ο Λανουά!

Δεν κράτησαν τα προσχήματα. Ενώ δεν έγινε γνωστό πότε συνεδρίασε η ΚΕΔ για να τους στελεχώσει. Υπάρχει πρακτικό της συνεδρίασης της ΚΕΔ και γιατί δεν ανακοίνωσαν ότι τους είχαν στελεχώσει; Γιατί πήραν αποφάσεις για τους ρέφερι πριν αποφασιστεί η επέκταση των συμβολαίων τους;

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