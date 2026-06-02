Ολεξάντρ Ζούμπκοφ: Ο δυναμικός Ουκρανός έρχεται στην ΑΕΚ και συνδυάζει ταχύτητα, δημιουργία και σκοράρισμα

Λίγοι Ουκρανοί ποδοσφαιριστές της γενιάς τους έχουν ακολουθήσει μια τόσο σταθερή πορεία προς την κορυφή όπως ο Ολεξάντερ Ζούμπκοφ που προβάρει τα κιτρινόμαυρα. Πρόκειται για ένα πολυσύνθετο ποδοσφαιριστή που μπορεί να αγωνιστεί και στις δύο πτέρυγες αλλά και ως επιτελικός μέσος και έχει δημιουργήσει τη φήμη του χάρη στην τεχνική του κατάρτιση και την ικανότητά του να προσφέρει γκολ και ασίστ σε κρίσιμες στιγμές.

Ο Ζούμπκοφ γεννήθηκε στις 3 Αυγούστου 1996 στη Μακίιβκα της Ουκρανίας. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στις ακαδημίες της Ολίμπικ Ντονέτσκ, πριν ενταχθεί σε νεαρή ηλικία στην ακαδημία της Σαχτάρ. Πολύ γρήγορα ξεχώρισε ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του συλλόγου και ήταν μέλος της εξαιρετικής ομάδας νέων που έφτασε μέχρι τον τελικό του UEFA Youth League το 2015.

Η τεχνική του κατάρτιση, η ταχύτητα και η ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός τον κατέστησαν έναν από τους πιο ελπιδοφόρους επιθετικούς της ακαδημίας.

Η καθιέρωση στην πρώτη ομάδα της Σαχτάρ δεν ήταν εύκολη υπόθεση, καθώς ο σύλλογος διέθετε πολλούς διεθνείς ποδοσφαιριστές υψηλού επιπέδου. Πάντως μετράει δύο πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα και δύο Σούπερ Καπ με την ομάδα του Ντόνετσκ. Για να αποκτήσει αγωνιστικές παραστάσεις, αγωνίστηκε δανεικός Μαριούπολη τη σεζόν 2018-19, πραγματοποιώντας την πρώτη πραγματικά εντυπωσιακή χρονιά της καριέρας του με οκτώ γκολ στο ουκρανικό πρωτάθλημα.

Η μεταγραφή στη Φερεντσβάρος

Οι εμφανίσεις του προσέλκυσαν το ενδιαφέρον συλλόγων του εξωτερικού και έτσι μετακόμισε το 2019 στην ουγγρική Φερνεντσβάρος. Αρχικά ως δανεικός και στη συνέχεια με κανονική μεταγραφή, εξελίχθηκε σε βασικό στέλεχος της ομάδας της Βουδαπέστης. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Ουγγαρία κατέκτησε τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα, συμβάλλοντας σημαντικά με γκολ, ασίστ και εξαιρετικές εμφανίσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Το 2022 η Σαχτάρ Ντονέτσκ αποφάσισε να τον επαναφέρει στις τάξεις της. Η επιστροφή του αποδείχθηκε κίνηση-ματ, καθώς ο Ζούμπκοφ εξελίχθηκε σε έναν από τους ηγέτες της ομάδας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για το ουκρανικό ποδόσφαιρο. Στην επιστροφή του στην ομάδα της καρδιάς του, πέτυχε 24 γκολ σε 80 ματς.

Επόμενος σταθμός η Τουρκία και η Τζαμπζονσπόρ, από τον Φεβρουάριο του 2025 μέχρι αυτό το καλοκαίρι, όπου σε 57 εμφανίσεις είχε 12 γκολ.

Η Εθνική Ουκρανίας

Ο Ζούμπκοφ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την εθνική ανδρών της Ουκρανίας στις 7 Οκτωβρίου του 2020 σε φιλικό με τη Γαλλία και από τότε αποτελεί σταθερή επιλογή. Συμμετείχε τόσο στο UEFA Euro 2020 όσο και στο UEFA Euro 2024, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην επιθετική γραμμή της Ουκρανίας χάρη στην πολυδιάστατη αγωνιστική του παρουσία, ενώ μετράει τρία γκολ με τη φανέλα της σε 43 εμφανίσεις.

Ταχύς και πολυσύνθετος

Αν και αγωνίζεται κυρίως ως δεξί εξτρέμ, μπορεί με την ίδια άνεση να παίξει στην αριστερή πτέρυγα ή ακόμη και πίσω από τον επιθετικό. Ο Ζούμπκοφ διαθέτει εξαιρετική επιτάχυνση και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Μπορεί να ξεπεράσει τον προσωπικό του αντίπαλο τόσο από την εξωτερική πλευρά όσο και συγκλίνοντας προς τον άξονα.

Διαθέτει πολύ καλή τελική πάσα και ικανότητα να δημιουργεί ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του. Οι σέντρες και οι κάθετες μεταβιβάσεις του αποτελούν σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού του. Αλλά η ικανότητα του δεν είναι μόνο εκεί, καθώς σκοράρει συχνά, διαθέτοντας καλό σουτ και εξαιρετική κίνηση μέσα στην αντίπαλη περιοχή.