Τρίτη 02 Ιουνίου 2026
02.06.2026 | 20:20
Φωτιά σε υπόγειο καταστήματος στο Κολωνάκι
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
«Αν πάρουμε το Μουντιάλ θα είμαι φαβορί για την χρυσή μπάλα»
On Field 02 Ιουνίου 2026, 18:00

Ο Χάρι Κέιν θεωρεί πως αν η Αγγλία στεφθεί πρωταθλήτρια κόσμου, θα έχει τον πρώτο λόγο για την «χρυσή» μπάλα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Εθνική ομάδα της Αγγλίας βρίσκεται στην Φλόριντα έχοντας ξεκινήσει την προετοιμασία της για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και οι Άγγλοι θεωρούν πως μπορούν να βάλουν τέλος στην «ξηρασία» 60 χρόνων, κατακτώντας τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας.

Το μεγάλο ατού των «λιονταριών» σ’ αυτή την προσπάθεια θα είναι σίγουρα ο Μάικλ Κέιν, καθώς ο στράικερ της Αγγλίας προέρχεται από μια φανταστική σεζόν με την Μπάγερν, έχοντας πετύχει 61 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Κέιν μπορεί να κάνει την διαφορά για τα «λιοντάρια» και ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ ποντάρει πολλά πάνω στον διεθνή σέντερ φορ.

Ο Κέιν μάλιστα φρόντισε να «συνδέσει» την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον θεσμό της «χρυσής» μπάλας, τονίζοντας πως αν η αγγλική ομάδα κατακτήσει το Μουντιάλ τότε ο ίδιος θα είναι το φαβορί για να πάρει την «χρυσή» μπάλα.

«Θα είναι μεγάλη υπόθεση για την Αγγλία αν καταφέρουμε να πάρουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα είναι σημαντικό και για μένα σε ότι έχει να κάνει με την «χρυσή» μπάλα.

Νομίζω πως αν πάρουμε το Μουντιάλ, θα είμαι το φαβορί για να κερδίσω την «χρυσή» μπάλα. Βεβαίως υπάρχει ανταγωνισμός καθώς κι άλλοι παίκτες έχουν κάνει μια φανταστική σεζόν» υποστήριξε χαρακτηριστικά ο επιθετικός των «λιονταριών».

Η Εθνική ομάδα της Αγγλίας έχει κατακτήσει μία φορά το Μουντιάλ, το 1966 και καταλαβαίνει εύκολα κάποιος ότι κι άλλες φορές τα «λιοντάρια» πήγαν με όνειρα για κατάκτηση του τροπαίου αλλά δεν τα κατάφεραν.

Είναι άραγε φέτος σε θέση οι Άγγλοι να πετύχουν τον μεγάλο τους στόχο;

Ο Κέιν πάντως θεωρεί πως η αγγλική ομάδα με τον Τούχελ στον πάγκο της, είναι σε θέση να βάλει τέλος στην «ξηρασία» εξήντα χρόνων, μιλώντας μάλιστα με τα καλύτερα λόγια για τον Γερμανό προπονητή.

«Ξέρω καλά τις ιδέες του και πρέπει να πω ότι είναι προπονητής που γνωρίζει πως να πάρει το 100% απ’ όλους τους παίκτες.

Προφανώς ο στόχος μας είναι να πάρουμε το Μουντιάλ αλλά ξέρουμε ότι η αποστολή μας δεν θα είναι εύκολη. Φτάσαμε κοντά στην κατάκτηση μεγάλων διοργανώσεων τα τελευταία χρόνια αλλά στο τέλος δεν τα καταφέραμε.

Πίεση υπάρχει και είναι λογικό γιατί είμαστε η Εθνική ομάδα της Αγγλίας. Είμαστε όμως μια ομάδα με νέο προπονητή, νέους παίκτες και θέλουμε πολύ να φτάσουμε στην κορυφή».

HSBC: Μετά τον Ιούνιο… τι; – Τα σχέδια της ΕΚΤ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάλεψε για το θετικό πρόσημο

Βγήκαν οι μάσκες στην ΕΠΟ: Οι ομάδες που φώναζαν για τη διαιτησία κράτησαν τον Λανουά
On Field 02.06.26

Μόνο ο Ολυμπιακός ήταν ξεκάθαρος, καθώς ο Καραπαπάς ψήφισε «όχι» στην παραμονή του Γάλλου, οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ τον κράτησαν αν και είχαν παράπονα για φαλτσοσφυρίγματα

Βάιος Μπαλάφας
Ο Φουρνιέ του τελικού…
On Field 02.06.26

Ο Ντόρσεϊ δεν θα παίξει αύριο κόντρα στον Παναθηναϊκό και ο Μπαρτζώκας θέλει να δει τον Φουρνιέ του τελικού της Ευρωλίγκας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ολεξάντρ Ζούμπκοφ: Ο δυναμικός Ουκρανός έρχεται στην ΑΕΚ και συνδυάζει ταχύτητα, δημιουργία και σκοράρισμα
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Ο διεθνής Ουκρανός ακραίος Ολεξάντρ Ζούμπκοφ έρχεται στην ΑΕΚ, στην καλύτερη ηλικία και με πολλές ικανότητες στον δημιουργικό και τον εκτελεστικό τομέα.

Δήμος Μπουλούκος
Πανευτυχής και… πλουσιότερος ο Μάικλ Τζόρνταν, μετά το repeat της Παρί Σεν Ζερμέν
On Field 01.06.26

Η αθλητική εταιρεία του Air Τζόρνταν είναι χορηγός στην Παρί και η κατάκτηση του δεύτερου Champions League «εκτοξεύει» τα κέρδη του πρώην σούπερ σταρ των Σικάγο Μπουλς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το απόλυτο χάος στη Μίλαν: Γίνεται… ομάδα έως τις 16 Ιουνίου ή μπλέκει!
Serie A 01.06.26

Η εταιρική γκιλοτίνα των «Ροσονέρι» κάνει τη μεγάλη Μίλαν να ασθμαίνει σε όλα τα επίπεδα, καθώς μετά την καρατόμηση όλης της ποδοσφαιρικής ηγεσίας, την απόφαση του Ιμπραΐμοβιτς να κάνει τον... σχολιαστή στο Μουντιάλ, τα απανωτά «όχι» προπονητών και την ασφυκτική προθεσμία της FIGC για να γίνουν όλα έως τις 16 Ιουνίου, τα πράγματα περιπλέκονται.

Νικόλαος Κώτσης
30 Μαΐου 2024, ώρα 12:34 π.μ., ο χρόνος σταμάτησε, η λύτρωση ήρθε, ο Ολυμπιακός έγραψε (την) ιστορία
On Field 29.05.26

Τι κι αν πέρασαν δύο χρόνια. Τι κι αν διεκδίκησες ευρωπαϊκό τίτλο στις 29/05/2024 και τον κατέκτησες στις 30/05. Όλα είναι γραμμένα. Όλα έγιναν. Δεν είναι όνειρο. Κι ας το ζουν όλοι ως τέτοιο. Ακόμη και σήμερα. Μέχρι το... επόμενο. Διότι ο Ολυμπιακός αυτός είναι.

Νικόλαος Κώτσης
Βγήκαν οι μάσκες στην ΕΠΟ: Οι ομάδες που φώναζαν για τη διαιτησία κράτησαν τον Λανουά
On Field 02.06.26

Μόνο ο Ολυμπιακός ήταν ξεκάθαρος, καθώς ο Καραπαπάς ψήφισε «όχι» στην παραμονή του Γάλλου, οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ τον κράτησαν αν και είχαν παράπονα για φαλτσοσφυρίγματα

Βάιος Μπαλάφας
Κατρίνης: Να ενημερωθεί άμεσα η Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής για το ουκρανικό drone
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε αδιανόητο να έχει ενημερώσει ο υπουργός Εξωτερικών την ευρωπαία Επίτροπο για το ουκρανικό drone και να μην έχει υπάρξει στοιχειώδης ενημέρωση της Βουλής.

Ιράν: Στα μέσα Ιουνίου η κηδεία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – Τρεις ημέρες θα διαρκέσουν οι τιμητικές εκδηλώσεις
Δημοσία δαπάνη 02.06.26

Οι αρχές προγραμματίζουν τριήμερη κηδεία για αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τον επί 37 χρόνια ανώτατο ηγέτη του Ιράν που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου. Στην κηδεία αναμένονται 15-20 εκατομμύρια άνθρωποι.

Ο Κιάνου Ριβς ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που κινδυνεύει με 10ετή φυλάκιση για απάτη εκατομμυρίων
Κύριος 02.06.26

Με ένα γράμμα του στον δικαστή Τζεντ Ράκοφ, ο σταρ του Χόλιγουντ Κιάνου Ριβς του ζητάει να δείξει επιείκεια στον σκηνοθέτη Καρλ Ρινς, που κατηγορείται για απάτη εκατομμυρίων εις βάρος του Netflix

Φροίξος Φυντανίδης
Ο Φουρνιέ του τελικού…
On Field 02.06.26

Ο Ντόρσεϊ δεν θα παίξει αύριο κόντρα στον Παναθηναϊκό και ο Μπαρτζώκας θέλει να δει τον Φουρνιέ του τελικού της Ευρωλίγκας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ρούμπιο: Η διαπραγμάτευση με το Ιράν μπορεί να μην οδηγήσει σε συμφωνία – Ο Χαμενεΐ εμπλέκεται στις συνομιλίες
Επιχειρήματα Τραμπ 02.06.26

Ο Μάρκο Ρούμπιο κατέθεσε στο Κογκρέσο για τον πόλεμο στο Ιράν. Υποστήριξε ότι υπάρχει «προοπτική» για συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη πρέπει να ανοίξει το Ορμούζ άνευ όρων και να διαπραγματευθεί για το ουράνιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ανατροπή με Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπακς: «Είμαι εδώ 13 χρόνια και ελπίζω να μείνω για πολλά ακόμα» (vid)
Μπάσκετ 02.06.26

Την ώρα που όλοι θεωρούσαν σχεδόν σίγουρη την αποχώρησή του από το Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με δηλώσεις του εξέφρασε τη διάθεση να παραμείνει κι άλλα χρόνια στην πόλη.

Μαρινάκης: Καμία ευνοϊκή ρύθμιση από την κυβέρνηση για τον Ντίλιαν και τους άλλους κατηγορούμενους για τις υποκλοπές
Interview 02.06.26

«Η ελληνική κυβέρνηση δεν αγόρασε ποτέ, ούτε πήρε στην κατοχή της με κανέναν τρόπο το Predator» είναι η «καθαρή απάντηση», όπως τονίζει, του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, μετά και τις νέες ενοχοποιητικές για το Μαξίμου δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν. Στις επίμονες για το σκάνδαλο ερωτήσεις αναγνωρίζει τη σοβαρότητα της υπόθεσης, επιμένει όμως να παραπέμπει στις έρευνες και τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Απορρίπτει δε τα σενάρια περί ευνοϊκής ρύθμισης για τους καταγορούμενους για τις υποκλοπές. Απόσπασμα της συνέντευξης που θα δημοσιευθεί ολόκληρη την Τετάρτη

«Μανιακός ο Τραμπ, καταστρέφει ό,τι όμορφο υπάρχει», λέει ο Ρίτσαρντ Γκιρ
Κόσμος 02.06.26

«Ζούμε τη σκοτεινότερη στιγμή που έχω βιώσει σε αυτό τον πλανήτη. Ποιος θα το πίστευε ότι η Αμερική θα μπορούσε να γίνει τόσο σκοτεινή; Ποιος θα το πίστευε πως ένας παρόμοιος μανιακός θα μπορούσε να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ;», διερωτήθηκε ο Ρίτσαρντ Γκιρ

Πόλο: Δείτε την απονομή του πρωταθλήματος στις γυναίκες του Ολυμπιακού (vids)
Άλλα Αθλήματα 02.06.26

Σε πελάγη ευτυχίας οι ερυθρόλευκες. Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού νίκησε τη Βουλιαγμένη και πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος για 16η φορά στην ιστορία της.

Κι επίσημα ο Κώστας Φορτούνης στον Ολυμπιακό! – Η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων» (pics)
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στους Πειραιώτες κι επίσημα πλέον. Δείτε φωτογραφίες με τον έμπειρο μεσοεπιθετικό από τα γραφεία της ομάδας να φορά τη νέα εμφάνιση.

Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από και προς αεροδρόμια του Βελγίου – Απεργία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
Δεκάδες πτήσεις 02.06.26

Περισσότερες από 200 πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια Βρυξελλών και Σαρλερουά στο Βέλγιο ακυρώθηκαν απρογραμμάτιστα. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κατέβηκαν σε αιφνιδιαστική απεργία.

ΗΠΑ και σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα αρχίσουν στρατιωτικές ασκήσεις μειωμένης κλίμακας στη Θάλασσα της Βαλτικής
Κόσμος 02.06.26

Η ναυτική άσκηση BALTOPS των ΗΠΑ, η οποία θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 20 Ιουνίου, θα παραμείνει η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στη Βαλτική Θάλασσα φέτος, με την Ουάσινγκτον να διαθέτει τη ναυαρχίδα της, το πλοίο USS Mount Whitney

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

