02.06.2026 | 20:20
Φωτιά σε υπόγειο καταστήματος στο Κολωνάκι
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
Υποκλοπές: Μετά τον «Νίξον» του Μαξίμου, ο Ντίλιαν έβαλε στο «κάδρο» και τον Φλωρίδη – Θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα
Πολιτική Γραμματεία 02 Ιουνίου 2026, 17:01

Σάλο έχουν προκαλέσει οι νέες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, που «κάρφωσε» ξανά την κυβέρνηση για το Predator και τις υποκλοπές, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλήσει ανοιχτά και να δώσει απαντήσεις, ενώ καλούν τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να καλέσει το αφεντικό της Intellexa για κατάθεση

8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

Νέες «βόμβες» με κατεύθυνση το Μαξίμου επαπέλυσε ο Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτής της Intellexa που εμπορεύεται το Predator, ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως για τις υποκλοπές, ώς ένας εκ ων τεσσάρων ιδιωτών, όπως συχνά επαναλαμβάνει η κυβέρνηση προκειμένου να αποποιηθεί τις δικές της ευθύνες για το τεράστιο αυτό σκάνδαλο.

Ο… βασικός «ιδιώτης», λοιπόν, δήλωσε στην ΕφΣυν, ότι η εταιρεία του δεν λειτούργησε το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στην Ελλάδα, παρά μόνο το πούλησε σε κρατικές υπηρεσίες, αφήνοντας να εννοηθεί πως ήταν το Μέγαρο Μαξίμου και οι μυστικές υπηρεσίες που παρακολουθούσαν υπουργούς, ανώτατους αξιωματικούς, δημοσιογράφους και την αντιπολίτευση.

«Ας είμαι σαφής: είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι», ανέφερε ο Ταλ Ντίλιαν, διευκρινίζοντας: «Πωλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους». Παράλληλα, καταφέρθηκε και κατά του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, τονίζοντας πως «δεν λειτουργήσαμε ποτέ κανένα σύστημα στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις δηλώσεις του υπουργού Δικαιοσύνης που αποδίδουν άμεση ευθύνη στους ‘τέσσερις ιδιώτες’, πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία και χωρίς να έχουν παρουσιαστεί όλα τα πραγματικά στοιχεία και οι αποδείξεις. Αυτό δεν συνιστά κράτος δικαίου», σημείωσε μάλιστα.

Αντιδρά έντονα η αντιπολίτευση – «Πυρ ομαδόν» κατά Μητσοτάκη

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα νέα «καρφιά» Ντίλιαν – ο οποίος παλαιότερα είχε αποκαλέσει «Νίξον» τον πρωθυπουργό της χώρας, ασχέτως αν ο κ. Μητσοτάκης έκανε πως δεν τον ξέρει αποκαλώντας τον… Ντίλαν μέσα στη Βουλή – ξεσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων στην αντιπολίτευση, η οποία ζητάει για μία ακόμη φορά να λάβει απαντήσεις στα καυτά ερωτήματα που αφορούν στις υποκλοπές.

Για την ακρίβεια, τα κόμματα απαιτούν από τον πρωθυπουργό να απαντήσει ευθέως στα λεγόμενα του Ντίλιαν, αλλά και να εξετάσει τις καταγγελίες του αφεντικού της Intellexa ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

ΠΑΣΟΚ: Ο Ντίλιαν δείχνει Μαξίμου και ΕΥΠ – Ο Μητσοτάκης επιβαρύνει τη θέση του

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, τόνισε ο Ντίλιαν «φωτογράφισε» ουσιαστικά την κυβέρνηση και υπογράμμισε πως «αφήνει να εννοηθεί ότι στο εφετείο θα προσκομίσει επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία δεν παρουσίασε σε πρώτο βαθμό».

«Απέναντι σε αυτές τις εξαιρετικά σοβαρές αναφορές, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να παραμένει αδρανής», επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς, σημειώνοντας πως «εφόσον ο ίδιος ο κ. Ντίλιαν ισχυρίζεται ότι διαθέτει στοιχεία και προβαίνει σε δημόσιους υπαινιγμούς για πρόσωπα και γεγονότα που συνδέονται με το σκάνδαλο, οφείλει να κληθεί άμεσα να καταθέσει όσα γνωρίζει. Η Δικαιοσύνη έχει χρέος να διερευνήσει κάθε ισχυρισμό και κάθε νέα πληροφορία που αφορά μια υπόθεση μείζονος θεσμικής σημασίας για τη χώρα».

Παράλληλα, τόνισε πως αυτή η εικόνα «εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση. Όταν ένας καταδικασμένος πρωταγωνιστής μιας τόσο σκοτεινής υπόθεσης απευθύνει συστάσεις προς τους θεσμούς της Ελληνικής Δημοκρατίας και απειλεί τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση σε δημόσια θέα, τότε το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον ίδιο, αλλά πρωτίστως εκείνους που έστησαν το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων και επέτρεψαν να διαμορφωθεί ένα κλίμα θεσμικής απαξίωσης, αδιαφάνειας και σκιών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Για να υπογραμμίσει πως «ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο συνεχίζει τη συγκάλυψη εμποδίζοντας τη διερεύνηση του σκανδάλου, τόσο επιβαρύνει την θέση του. Η χώρα, στη σημερινή συγκυρία των αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, δεν αντέχει να έχει έναν εκβιαζόμενο πρωθυπουργό».

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών

Ο ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι οι δηλώσεις Ντίλιαν «συνιστούν πρωτοφανή πολιτική και θεσμική πρόκληση για τη χώρα», σημειώνοντας πως «ο άνθρωπος που βρέθηκε στο επίκεντρο του σκανδάλου του Predator και των παράνομων παρακολουθήσεων δείχνει για ακόμη μία φορά προς το Μέγαρο Μαξίμου και την ΕΥΠ, αμφισβητεί ευθέως τους χειρισμούς της Δικαιοσύνης και εγκαλεί τον υπουργό Δικαιοσύνης».

Επεσήμανε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη, «αφού επί χρόνια επιχείρησε να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών, αφού μπλόκαρε κάθε ουσιαστική κοινοβουλευτική διερεύνηση και αφού μετέτρεψε την επίκληση της ‘εθνικής ασφάλειας’ σε εργαλείο αποφυγής λογοδοσίας, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με ένα νέο αδιέξοδο: εκβιάζεται δημόσια από έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της υπόθεσης».

Παράλληλα, σημείωσε πως είναι «αποκαλυπτική» η δήλωση του κ. Ντίλιαν «για τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ Παναγιώτη Κοντολέοντα και τις πληροφορίες που κατέχει, τις οποίες οφείλει να διερευνήσει η δικαιοσύνη, εφόσον επαναφέρει στο προσκήνιο τον κομβικό ρόλο της ΕΥΠ», ενώ υπογράμμισε πως «ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου οφείλει άμεσα να καλέσει τον κ. Ντίλιαν να καταθέσει όσα γνωρίζει».

«Αν διαθέτει στοιχεία για πολιτικά πρόσωπα, κρατικούς λειτουργούς ή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν την υπόθεση οι αρμόδιες αρχές», τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ, «αυτά πρέπει να διερευνηθούν χωρίς καθυστέρηση», ενώ διεμήνυσε πως «η Δικαιοσύνη δεν μπορεί να παρακολουθεί αδρανής δημόσιους υπαινιγμούς για μια υπόθεση που τραυμάτισε το κράτος δικαίου και εξέθεσε διεθνώς τη χώρα».

ΚΚΕ: Ο κόσμος το έχει τούμπανο και η κυβέρνηση της ΝΔ κρυφό καμάρι

«Για μια ακόμη φορά, αναδεικνύεται αυτό που ‘ο κόσμος έχει τούμπανο’ και η κυβέρνηση της ΝΔ ‘κρυφό καμάρι’, ότι ιδιωτικές εταιρείες προμηθεύουν, συστηματικά και με βάση το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο, τις κρατικές αρχές με κατασκοπευτικά λογισμικά, οι οποίες τα αξιοποιούν για τους δικούς τους αντιλαϊκούς σκοπούς, βάζοντας στο στόχαστρο, πάνω απ’ όλα, τον “εχθρό λαό’», τόνισε το ΚΚΕ, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ντίλιαν

Ο Περισσός σημείωσε πως «αυτές οι πρακτικές αποτελούν τρόπο λειτουργίας όλων των κυβερνήσεων, με τη βούλα του ‘κράτους δικαίου’ της ΕΕ, γι’ αυτό και οι εν λόγω ‘ιδιώτες’ μπορούν να επικαλούνται αυτό το ‘κράτος δικαίου’, μαζί με πρώην πρωθυπουργούς, παλιά και ‘νέα’ κόμματα, που έχουν στηρίξει το θεσμικό πλαίσιο των παρακολουθήσεων».

Σε κάθε περίπτωση, υπογράμμισε, «οι εξελίξεις και στο σκάνδαλο των υποκλοπών επιβεβαιώνουν ότι ο λαός δεν μπορεί να έχει καμιά εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις και τα κόμματα του κεφαλαίου και της ΕΕ».

ΕΛΑΣ: Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να κρύβεται

«Μετά τις σημερινές δηλώσεις του Ισραηλινού πωλητή του παράνομου λογισμικού παρακολουθήσεων πρέταντορ, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται», τόνισε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), με αφορμή τις νέες δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν.

Υπογράμμισε, δε, πως «όσο και αν επιχειρεί να χειραγωγεί τη δικαιοσύνη και να ευτελίζει τη Βουλή προκειμένου να συγκαλύψει τον βιασμό του κράτους δικαίου από την κυβέρνησή του, έρχεται η ώρα της αλήθειας».

«Αναρωτιόμαστε ωστόσο αν σε αυτή τη χώρα υπάρχουν ακόμη θεσμοί, υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει Βουλή;», σημείωσε χαρακτηριστικά η ΕΛΑΣ, επισημαίνοντας πως «το ελάχιστο που αναμένουμε τις επόμενες μέρες, είναι η άμεση κλήση του Τ. Ντίλιαν είτε από την ελληνική δικαιοσύνη είτε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ώστε να δώσει απαντήσεις και στοιχεία για το ποιος αγόρασε το παράνομο λογισμικό».

Σακελλαρίδης: Παρακολουθούμε σε live μετάδοση τον εκβιασμό του πρωθυπουργού

Από την Νέα Αριστερά, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε χαρακτηριστικά ότι «βρισκόμαστε στην πρωτοφανή συνθήκη, να παρακολουθούμε σε live μετάδοση των εκβιασμό του πρωθυπουργού της χώρας, Κ. Μητσοτάκη και της ελληνικής κυβέρνησης από τον Ταλ Ντίλιαν, ιδιοκτήτη της Intellexa και καταδικασμένο πρωτόδικα σε 126 χρόνια φυλάκισης για το σκάνδαλο των υποκλοπών».

«Ο πρώην αξιωματικός του ισραηλινού στρατού, επιβεβαιώνει ότι η Intellexa πουλάει το Predator μόνο σε κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες κρατών και ότι δεν είναι αυτοί που λειτουργούν το spyware. Το λειτουργούν αυτοί που το αγοράζουν. Δηλαδή οι κυβερνήσεις και οι μυστικές υπηρεσίες», επισήμανε ο κ. Σακελλαρίδης, σημειώνοντας μάλιστα πως, «την ίδια στιγμή, δηλώνει ότι αν είχε εγκριθεί η σύσταση εξεταστικής επιτροπής από τη Βουλή θα ερχόταν να καταθέσει».

«Προφανώς αυτό ήταν που φοβόταν ο Κ. Μητσοτάκης και για αυτό με χρήση αστείων προφάσεων η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε την σύσταση εξεταστικής επιτροπής», όπως ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι «η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια και να φανούν οι πραγματικοί εντολείς και πελάτες της Intellexa. Γιατί σε αυτή την περίπτωση, θα αποκαλυπτόταν ότι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από την μεταπολίτευση έχει ως ηθικό αυτουργό τον ίδιο τον πρωθυπουργό».

HSBC: Μετά τον Ιούνιο… τι; – Τα σχέδια της ΕΚΤ

8 καλοκαιρινά superfoods που δεν πρέπει να λείπουν από τη διατροφή σας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάλεψε για το θετικό πρόσημο

Κατρίνης: Να ενημερωθεί άμεσα η Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής για το ουκρανικό drone
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε αδιανόητο να έχει ενημερώσει ο υπουργός Εξωτερικών την ευρωπαία Επίτροπο για το ουκρανικό drone και να μην έχει υπάρξει στοιχειώδης ενημέρωση της Βουλής.

Φάμελλος: Κομπάρσος η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην ακραία αύξηση των τιμών καυσίμων ή συνέταιρος στο πάρτι κερδοσκοπίας των διυλιστηρίων;
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Ο Σωκράτης Φάμελλος τονίζει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη «αρνείται επίμονα» να ελέγξει και να ρυθμίσει συνολικά την αγορά καυσίμων, από τη διύλιση μέχρι την αντλία, αφήνοντας ανεξέλεγκτες ολιγοπωλιακές πρακτικές

Δουδωνής για αφθώδη πυρετό: Αφέθηκε στην τύχη της η Λέσβος – «Κανείς δεν ρώτησε τους ειδικούς»
Επικαιρότητα 02.06.26

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της σχετικά με τον αφθώδη πυρετό έκανε ο Παναγιώτης Δουδωνής, τονίζοντας ότι το νησί έχει υποστεί μια μεγάλη καταστροφή.

Κυβέρνηση: Χωρίς… πυξίδα στα αχαρτογράφητα νερά του νέου πολιτικού σκηνικού
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Σοβαρές ανατροπές στο σχεδιασμό της κυβέρνησης φέρνει η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Η «ανοιχτή πληγή» του Μαξίμου σε σχέση με Καραμανλή - Σαμαρά και το σενάριο εκλογών τον Οκτώβριο.

Κλήση Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Αίτημα για κλήση του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη, σε ακρόαση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, καταθέτουν ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο Δημήτρης Μπιάγκης και η Ευαγγελία Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις με τη νέα δήλωση του Ταλ Ντίλιαν που «δίνει» για άλλη μια φορά την κυβέρνηση

Η ΕΥΠ των ημετέρων: Η άλωση της Υπηρεσίας Πληροφοριών από το σύστημα Μητσοτάκη
Πολιτική 02.06.26

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τον έλεγχο της ΕΥΠ που άρχισε το 2019 ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες. Οι εκκαθαρίσεις στελεχών της ΕΥΠ και η αντικατάστασή τους από δικά της παιδιά. Την ίδια τακτική είχε ακολουθήσει η ΝΔ και το 1990.

ΠΑΣΟΚ για πληθωρισμό: Όσο ο Μητσοτάκη «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια», τόσο περισσότερο πληρώνει ο λαός
Επικαιρότητα 02.06.26

«Η αλήθεια είναι απλή: η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών. Της απουσίας ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, της ανοχής στα υπερκέρδη, της αδυναμίας στήριξης των εισοδημάτων και της επιλογής μιας οικονομικής πολιτικής που αφήνει την κοινωνία απροστάτευτη», λέει το ΠΑΣΟΚ

Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων – Απέναντι στη ΝΔ υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικό πρόγραμμα
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

«Ακόμη και στην πιο δυσμενή δημοσκοπική συγκυρία, με την κυβέρνηση να ασκεί συστηματική πολεμική κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και με την ταυτόχρονη εμφάνιση νέων κομμάτων, το ΠΑΣΟΚ αποδεικνύει ότι διαθέτει τις πιο ισχυρές κοινωνικές ρίζες», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

ΣΥΡΙΖΑ για Ντίλιαν: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εκβιάζεται απροκάλυπτα από τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου των υποκλοπών
Επικαιρότητα 02.06.26

«Όταν ο κ. Ντίλιαν αφήνει να εννοηθεί ότι γνωρίζει πρόσωπα, γεγονότα και διαδρομές της υπόθεσης και ταυτόχρονα εξαπολύει προειδοποιητικές βολές προς την κυβέρνηση και τους θεσμούς, ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει να σιωπά», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

ΚΚΕ για βλάβη στον ΗΣΑΠ: Η «κανονικότητα» της ταλαιπωρίας έχει τη σφραγίδα της εμπορευματοποίησης των μεταφορών
Πολιτική 02.06.26

«Δέκα μέρες μετά την κυβερνητική φιέστα, σήμερα χιλιάδες εργαζόμενοι δεν μπόρεσαν να πάνε έγκαιρα στις δουλειές τους», αναφέρει το ΚΚΕ σχετικά με τη βλάβη που σημειώθηκε στον ΗΣΑΠ

Σήμερα καταθέτει η ΝΔ την πρότασή της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Ο Μητσοτάκης της συγκάλυψης μιλάει για το άρθρο περί ευθύνης υπουργών
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του ως προς την «γαλάζια» πρόταση για την συνταγματική αναθεώρηση, μιλάει πάλι για τις «προσφιλείς» του «παθογένειες δεκαετιών», αλλά και για «μεγάλες μεταρρυθμίσεις», τονίζοντας την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών ενώ ο ίδιος και η κυβέρνησή του «μπάζωσαν» κάθε προσπάθεια απόδοσης ευθυνών για Τέμπη, υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέα Αριστερά: Η αποχώρηση στελεχών και βουλευτών συνδέεται με την ίδρυση της ΕΛΑΣ – Συνεχίζουμε
Επικαιρότητα 02.06.26

Σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, χαρακτηρίζει αναμενόμενη την αποχώρηση στελεχών και βουλευτών - «Θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα παράλυσης», προσθέτει

Τέλος και επίσημα η Νέα Αριστερά από τη Βουλή: Διαλύεται η ΚΟ – Παραιτήθηκε από βουλευτής η Αχτσιόγλου – Δραγασάκης στη θέση της
Πολιτική 02.06.26

Με επιστολές που έστειλαν στο πρόεδρο της Βουλής οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, αλλά και Μερόπη Τζούφη και Θεανώ Φωτιου ανακοινώνουν την ανεξαρτητοποίηση τους και μοιραία οδηγούν τη ΝΕΑΡ σε κοινοβουλευτική διάλυση. Η Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από βουλευτής και τη θέση της παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης ή ο κ. Βίτσας αν αρνηθεί την έδρα

Σακελλαρίδης: Λανθασμένη κίνηση η αποχώρηση των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά
Πολιτική 02.06.26

Στη συνέντευξη που παραχώρησε λίγο πριν την αποχώρηση των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, ο κ. Σακελλαρίδης, ανέφερε πως η διάλυση της ΚΟ του κόμματος, «αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, πλήγμα για την αντιπολίτευση και για την κοινοβουλευτική διαδικασία»

Σακελλαρίδης: Παρακολουθούμε σε live μετάδοση τον εκβιασμό του πρωθυπουργού από τον Ντίλιαν
Νέα Αριστερά 02.06.26

Ο κ. Σακελλαρίδης, σχολιάζοντας τη δήλωση Ντίλιαν, επισημαίνει ότι «η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια και να φανούν οι πραγματικοί εντολείς και πελάτες της Intellexa»

Αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά 7 βουλευτές και 143 μέλη του κόμματος με επιστολή που απευθύνεται στον Τσίπρα
Πολιτική 02.06.26

«Αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά, γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από δύο χρόνια έχει φτάσει στα όριά του» αναφέρουν στη δήλωσή τους η οποία επί τους ουσίας απευθύνεται και στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Όσοι υπογράφουν το κείμενο τονίζουν με νόημα ότι «ακούμε την κοινωνική απαίτηση το σημερινό καθεστώς να μην έχει τρίτη θητεία»

Βγήκαν οι μάσκες στην ΕΠΟ: Οι ομάδες που φώναζαν για τη διαιτησία κράτησαν τον Λανουά
On Field 02.06.26

Μόνο ο Ολυμπιακός ήταν ξεκάθαρος, καθώς ο Καραπαπάς ψήφισε «όχι» στην παραμονή του Γάλλου, οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ τον κράτησαν αν και είχαν παράπονα για φαλτσοσφυρίγματα

Κατρίνης: Να ενημερωθεί άμεσα η Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής για το ουκρανικό drone
Πολιτική Γραμματεία 02.06.26

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε αδιανόητο να έχει ενημερώσει ο υπουργός Εξωτερικών την ευρωπαία Επίτροπο για το ουκρανικό drone και να μην έχει υπάρξει στοιχειώδης ενημέρωση της Βουλής.

Ιράν: Στα μέσα Ιουνίου η κηδεία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – Τρεις ημέρες θα διαρκέσουν οι τιμητικές εκδηλώσεις
Δημοσία δαπάνη 02.06.26

Οι αρχές προγραμματίζουν τριήμερη κηδεία για αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τον επί 37 χρόνια ανώτατο ηγέτη του Ιράν που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου. Στην κηδεία αναμένονται 15-20 εκατομμύρια άνθρωποι.

Ο Κιάνου Ριβς ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που κινδυνεύει με 10ετή φυλάκιση για απάτη εκατομμυρίων
Κύριος 02.06.26

Με ένα γράμμα του στον δικαστή Τζεντ Ράκοφ, ο σταρ του Χόλιγουντ Κιάνου Ριβς του ζητάει να δείξει επιείκεια στον σκηνοθέτη Καρλ Ρινς, που κατηγορείται για απάτη εκατομμυρίων εις βάρος του Netflix

Ο Φουρνιέ του τελικού…
On Field 02.06.26

Ο Ντόρσεϊ δεν θα παίξει αύριο κόντρα στον Παναθηναϊκό και ο Μπαρτζώκας θέλει να δει τον Φουρνιέ του τελικού της Ευρωλίγκας

Ρούμπιο: Η διαπραγμάτευση με το Ιράν μπορεί να μην οδηγήσει σε συμφωνία – Ο Χαμενεΐ εμπλέκεται στις συνομιλίες
Επιχειρήματα Τραμπ 02.06.26

Ο Μάρκο Ρούμπιο κατέθεσε στο Κογκρέσο για τον πόλεμο στο Ιράν. Υποστήριξε ότι υπάρχει «προοπτική» για συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη πρέπει να ανοίξει το Ορμούζ άνευ όρων και να διαπραγματευθεί για το ουράνιο.

Ανατροπή με Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπακς: «Είμαι εδώ 13 χρόνια και ελπίζω να μείνω για πολλά ακόμα» (vid)
Μπάσκετ 02.06.26

Την ώρα που όλοι θεωρούσαν σχεδόν σίγουρη την αποχώρησή του από το Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με δηλώσεις του εξέφρασε τη διάθεση να παραμείνει κι άλλα χρόνια στην πόλη.

Μαρινάκης: Καμία ευνοϊκή ρύθμιση από την κυβέρνηση για τον Ντίλιαν και τους άλλους κατηγορούμενους για τις υποκλοπές
Interview 02.06.26

«Η ελληνική κυβέρνηση δεν αγόρασε ποτέ, ούτε πήρε στην κατοχή της με κανέναν τρόπο το Predator» είναι η «καθαρή απάντηση», όπως τονίζει, του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, μετά και τις νέες ενοχοποιητικές για το Μαξίμου δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν. Στις επίμονες για το σκάνδαλο ερωτήσεις αναγνωρίζει τη σοβαρότητα της υπόθεσης, επιμένει όμως να παραπέμπει στις έρευνες και τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Απορρίπτει δε τα σενάρια περί ευνοϊκής ρύθμισης για τους καταγορούμενους για τις υποκλοπές. Απόσπασμα της συνέντευξης που θα δημοσιευθεί ολόκληρη την Τετάρτη

«Μανιακός ο Τραμπ, καταστρέφει ό,τι όμορφο υπάρχει», λέει ο Ρίτσαρντ Γκιρ
Κόσμος 02.06.26

«Ζούμε τη σκοτεινότερη στιγμή που έχω βιώσει σε αυτό τον πλανήτη. Ποιος θα το πίστευε ότι η Αμερική θα μπορούσε να γίνει τόσο σκοτεινή; Ποιος θα το πίστευε πως ένας παρόμοιος μανιακός θα μπορούσε να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ;», διερωτήθηκε ο Ρίτσαρντ Γκιρ

Πόλο: Δείτε την απονομή του πρωταθλήματος στις γυναίκες του Ολυμπιακού (vids)
Άλλα Αθλήματα 02.06.26

Σε πελάγη ευτυχίας οι ερυθρόλευκες. Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού νίκησε τη Βουλιαγμένη και πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος για 16η φορά στην ιστορία της.

Κι επίσημα ο Κώστας Φορτούνης στον Ολυμπιακό! – Η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων» (pics)
Ποδόσφαιρο 02.06.26

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στους Πειραιώτες κι επίσημα πλέον. Δείτε φωτογραφίες με τον έμπειρο μεσοεπιθετικό από τα γραφεία της ομάδας να φορά τη νέα εμφάνιση.

Ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις από και προς αεροδρόμια του Βελγίου – Απεργία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
Δεκάδες πτήσεις 02.06.26

Περισσότερες από 200 πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια Βρυξελλών και Σαρλερουά στο Βέλγιο ακυρώθηκαν απρογραμμάτιστα. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κατέβηκαν σε αιφνιδιαστική απεργία.

ΗΠΑ και σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα αρχίσουν στρατιωτικές ασκήσεις μειωμένης κλίμακας στη Θάλασσα της Βαλτικής
Κόσμος 02.06.26

Η ναυτική άσκηση BALTOPS των ΗΠΑ, η οποία θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 20 Ιουνίου, θα παραμείνει η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στη Βαλτική Θάλασσα φέτος, με την Ουάσινγκτον να διαθέτει τη ναυαρχίδα της, το πλοίο USS Mount Whitney

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

