Το Ελ Νίνιο φέρνει καυτό καλοκαίρι, προειδοποιεί ο ΟΗΕ – Και το επόμενο μπορεί να είναι ακόμα θερμότερο

Το φαινόμενο Ελ Νίνιο που άρχισε να εκδηλώνεται στον Ειρηνικό Ωκεανό φέρνει ζέστη και ακραία καιρικά φαινόμενα τους επόμενους μήνες, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO). Η διαταραχή αναμένεται να συνεχιστεί το 2027 και δεν αποκλείεται να φέρει το θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ, εκτιμούν οι κλιματολόγοι.

Το Ελ Νίνιο χαρακτηρίζεται από αύξηση της θερμοκρασίας στα επιφανειακά ύδατα του κεντρικού και ανατολικού Ειρηνικού (κεντρική εικόνα), η οποία εκδηλώνεται κάθε λίγα χρόνια και διαρκεί συνήθως από εννέα έως 12 μήνες.

Η Ευρώπη δεν θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτη, καθώς επηρεάζεται περισσότερο από τις συνθήκες στον Ατλαντικό Ωκεανό. Παρόλα αυτά, το Ελ Νίνιο έχει παγκόσμιες επιδράσεις και ο WMO προειδοποιεί στην έκθεσή του ότι οι θερμοκρασίες από Ιούνιο έως Αύγουστο προβλέπεται να ανέβουν πάνω από τα κανονικά επίπεδα «σχεδόν παντού».

Σύμφωνα με την έκθεση, το φετινό Ελ Νίνιο θα είναι τουλάχιστον «μέτριο» σε ένταση και πιθανώς «ισχυρό».

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα δυνητικά ισχυρό Ελ Νίνιο, το οποίο θα εντείνει τόσο την ξηρασία όσο και τις έντονες βροχοπτώσεις, ενώ θα αυξήσει τον κίνδυνο καυσώνων τόσο στην ξηρά όσο και στους ωκεανούς. Το πιο πρόσφατο Ελ Νίνιο, κατά την περίοδο 2023-24, ήταν ένα από τα πέντε ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί και συνέβαλε στις παγκόσμιες θερμοκρασίες-ρεκόρ που παρατηρήσαμε το 2024» επισήμανε ο Σελέστ Σάουλο, γενική γραμματέας του WMO.

Πιθανό νέο ρεκόρ το 2027

Προηγούμενη έκθεση του οργανισμού την εκτιμούσε ότι υπάρχει πιθανότητα 86% ότι τουλάχιστον ένα έτος της επόμενης πενταετίας θα ξεπεράσει το ιστορικό ρεκόρ του 2024, της θερμότερης χρονιάς που έχει καταγραφεί ποτέ, η οποία ξεπέρασε για πρώτη φορά το κατώφλι των 1,5 βαθμών Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Οι επιδράσεις του Ελ Νίνιο είναι πιθανό να παραταθούν το 2027 και να φέρουν νέο ιστορικό ρεκόρ, δήλωσε ο Λίον Χέρμανσον του βρετανικού Met Office, επικεφαλής της έκθεσης του WMO.

To ίδιο είχε εκτιμήσει νωρίτερα η Σαμάνθα Μπέρτζες, κλιματολόγος του ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου Copernicus. «Είναι πιθανό το 2027 να ξεπεράσει το 2024 και να γίνει η πιο θερμή χρονιά που καταγράφτηκε ποτέ» δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στην τροπική ζώνη του Ειρηνικού, η θερμοκρασία του νερού βρέθηκε τον Μάιο έως και πάνω από 6 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα, μια άνοδος που προμηνύει Ελ Νίνιο.

Το φαινόμενο, αναφέρει ο WMO, ενδέχεται να προκαλέσει αυξημένες βροχοπτώσεις στο νοτιότερο τμήμα της Νότιας Αμερική, τις νότιες ΗΠΑ και τμήματα του Κέρατος της Αφρικής και της Κεντρικής Ασίας. Ξηρασίες, αντίθετα, είναι πιθανό να εκδηλωθούν στην Αυστραλία, την Κεντρική Αμερική, την Ινδονησία και σε τμήμα της νότιας Ασίας.

«Η επιστήμη είναι σαφής: το Ελ Νίνιο φτάνει τους επόμενους μήνες με βεβαιότητα 90%… Οι συνθήκες του Ελ Νίνιο θα ρίξουν λάδι στη φωτιά ενός πλανήτη που ήδη θερμαίνεται» δήλωσε ο γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

«Η μόνη αποτελεσματική απάντηση είναι η ανάληψη κλιματικής δράσης ανάλογης με το μέγεθος της κρίσης: να τερματίσουμε την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, να επιταχύνουμε τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους και να εξασφαλίσουμε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για όλους» είπε.