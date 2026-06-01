Η ΕΕ αποκλείει τις μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες από στρατηγικούς διαγωνισμούς
Τεχνολογία 01 Ιουνίου 2026, 20:22

Η απαγόρευση για τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες εντάσσεται στον κανονισμό για την Ανάπτυξη Cloud και Τεχνητής Νοημοσύνης. Αιτία, η ανησυχία για τη χρήση προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται στο εξωτερικό.

Η νέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους κρατικούς διαγωνισμούς εισάγει πολύ αυστηρά κριτήρια, τα οποία θα μπορούσαν να αποκλείσουν από τη συμμετοχή της αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες. Σύμφωνα με έγγραφα που είδε το Reuters, οι κανονισμοί για τις υπηρεσίες cloud computing μπορεί να αποκλείσει τις Amazon, Microsoft και Google από τέτοια έργα.

Η πρόταση αποτελεί μέρος του Νόμου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανάπτυξη Cloud και Τεχνητής Νοημοσύνης, τον οποίο η επίτροπος Τεχνολογίας της ΕΕ, Ένα Βιρκούνεν, θα παρουσιάσει την Τετάρτη. Η νέα νομοθεσία θα είναι μέρος ενός πακέτου που στοχεύει στη μείωση της εξάρτησης του μπλοκ από τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες. Αλλά και για την προώθηση των επιχειρήσεων της ΕΕ.

Η κυριαρχία που έχουν οι αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες σε ευαίσθητους τομείς, όπως οι τράπεζες, η ενέργεια και η υγειονομική περίθαλψη, έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία. Κυρίως για τον κίνδυνο παράνομης χρήσης προσωπικών δεδομένων.

Ο Νόμος για το Cloud απαιτεί από τους παρόχους με έδρα τις ΗΠΑ να παρέχουν στις αρχές πρόσβαση σε δεδομένα ακόμη και αν αυτά αποθηκεύονται στο εξωτερικό. Η πρόταση της ΕΕ, η οποία δεν είχε προηγουμένως αναφερθεί και η οποία θα μπορούσε να υποστεί καθυστερημένες αλλαγές, εισάγει επίσης υποχρεωτικά «μη τιμολογιακά» κριτήρια για δημόσιους διαγωνισμούς. Σε αυτά περιλαμβάνονται απαιτήσεις για λογισμικό και υλικό που αναπτύσσεται εντός της ΕΕ, κάτι που θα έθιγε τις μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

Η σύγκρουση με τις ΗΠΑ

Το σχέδιο της Κομισιόν χρειάζεται την υποστήριξη των 27 χωρών της ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τους επόμενους μήνες. Επίσης, θα μπορούσε να προκαλέσει αντιδράσεις από την Ουάσιγκτον, η οποία ήδη επικρίνει τους νόμους της ΕΕ. Την κατηγορεί ότι αποσκοπεί να περιορίσει τις μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες, μέσω της διασφάλισης ότι ελέγχουν τις πλατφόρμες τους για παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε να σχολιάσει λεπτομέρειες των σχεδίων της. Ωστόσο δήλωσε ότι το πακέτο τεχνολογικής κυριαρχίας είναι «κρίσιμο για την ενίσχυση των τεχνολογικών δυνατοτήτων της Ευρώπης, για την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια της Ευρώπης».

Η Amazon και η Microsoft, αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες που θίγονται από τη νομοθεσία, αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Τι προβλέπει η νομοθεσία

Στα κριτήρια για επιλογή προμηθευτών cloud για κρίσιμους κρατικούς διαγωνισμούς υπάρχουν και άλλες πρόνοιες. Μεταξύ αυτών είναι το επίπεδο προστασίας δεδομένων, ο έλεγχος των τρίτων χωρών επί των δεδομένων και των υπηρεσιών αυτών των παρόχων και το πόσο ανοιχτές είναι οι αντίστοιχες αγορές τους για υπηρεσίες cloud.

Η Κομισιόν πρότεινε επίσης να ενεργεί ως κεντρικός φορέας αγορών για τις χώρες και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Στόχος, να προμηθεύονται υπηρεσίες κέντρων δεδομένων, υπηρεσίες cloud computing, λογισμικό και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για την ίδια και για τις εθνικές υπηρεσίες.

Ταχεία έγκριση για κέντρα δεδομένων

Το σχέδιο καθορίζει επίσης μια απλοποιημένη διαδικασία ταχείας έγκρισης για κέντρα δεδομένων. Αυτά θα έχουν προνομιακή πρόσβαση στο δίκτυο και μειωμένες χρεώσεις δικτύου για τη χρήση τσιπ ευρωπαϊκής κατασκευής ή για τη μείωση του ενεργειακού τους κόστους.

Σύμφωνα με το Reuters, το πακέτο περιλαμβάνει και τον Νόμο περί Τσιπ 2.0. Αυτός θα διευρύνει το φάσμα των εταιρειών που μπορούν να λάβουν κρατική χρηματοδότηση σε στρατηγικές τεχνολογίες. Οι αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες Amazon, Microsoft και Google έχουν μαζί ένα συνδυασμένο παγκόσμιο μερίδιο αγοράς άνω του 60% στις υπηρεσίες cloud.

Οι τρεις εταιρείες έχουν επιδιώξει να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες περί κυριαρχίας με διάφορους τρόπους. Η Amazon φέτος λάνσαρε μια υπηρεσία που φιλοξενείται εξ ολοκλήρου στην Ευρώπη, φυσικά και νομικά ξεχωριστή από τις άλλες παγκόσμιες υποδομές της. Η Microsoft έχει λανσάρει τοπικά ελεγχόμενες επιχειρήσεις cloud, όπως η Bleu, η οποία ανήκει στις γαλλικές Capgemini και Orange, και η Delos Cloud, θυγατρική της SAP που χρησιμοποιεί υποδομή Microsoft Azure.

Η Google έχει επιδιώξει να παραμείνει επιλέξιμη για ευαίσθητες ευρωπαϊκές εργασίες cloud μέσω της S3NS, μιας κοινοπραξίας cloud που ελέγχεται από την Thales, και μιας ξεχωριστής συνεργασίας με τον γαλλικό πάροχο OVHcloud.

