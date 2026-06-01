O Γιαννακόπουλος πήγε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν τους τελικούς του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συγκέντρωσε παίκτες και τεχνικό τιμ στον Παναθηναϊκό, πριν την προπόνηση στο «Τ-Center» και απαίτησε το πρωτάθλημα κόντρα στον Ολυμπιακό.
Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κοντράρονται στους τελικούς της Stoiximan Basket League, με τους ερυθρόλευκους να έχουν το πλεονέκτημα έδρας και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στη σημερινή προπόνηση των πράσινων, δύο μέρες πριν το Game 1 στο ΣΕΦ.
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός συγκέντρωσε τους παίκτες και το τεχνικό τιμ στο «T-Center» και ζήτησε τόσο από τον προπονητή των «πρασίνων» Εργκίν Αταμάν όσο και από όλη την ομάδα το πρωτάθλημα, παρά το γεγονός ότι το τριφύλλι έχει μειονέκτημα έδρας.
Τι είπε ο Γιαννακόπουλος στην ομάδα
Ο Γιαννακόπουλος μίλησε με πολύ σκληρή γλώσσα στους παίκτες προσπαθώντας να τους συνετίσει μετά την συμπεριφορά που επέδειξαν μετά τον αποκλεισμό από τη Βαλένθια, αλλά και τη χαλαρότητα που υπήρχε στα παιχνίδια των ημιτελικών του πρωταθλήματος με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιαννακόπουλος στάθηκε στη μεγάλη αποτυχία να μην βρεθεί ο Παναθηναϊκός στο Final Four της Euroleague, όπου και διεξήχθη στο ΟΑΚΑ και εντέλει πανηγύρισε τον τίτλο ο Ολυμπιακός και απαίτησε το πρωτάθλημα, προκειμένου να κλείσει η χρονιά με το εγχώριο νταμπλ, που είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει η ομάδα του για να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια σεζόν που δεν είχε την κατάληξη που ήθελαν στον σύλλογο.
