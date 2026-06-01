Δημοσκόπηση: Ανατροπή και αλλαγή συσχετισμών – Υποχωρεί η ΝΔ, σταθερά στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ του Τσίπρα, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ

Σημαντικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό έφερε η ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων, από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού την προηγούμενη εβδομάδα, με τα αποτελέσματα να φαίνονται ήδη από τις πρώτες δημοσκοπήσεις.

Όπως φάνηκε και από τη δημοσκόπηση της Alco για τον Flash, έτσι και σε αυτή της Opiniol Poll για το Action24, ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στις προτιμήσεις των συμμετεχόντων, δείχνοντας ότι η ΕΛΑΣ θα αποτελέσει τον αντίπαλο πόλο στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Την ίδια στιγμή, στη «μάχη» της τρίτης θέσης, η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού φαίνεται πως αφήνει πίσω της το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ειδικότερα, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30,5%, η ΕΛΑΣ 15,5% στη δεύτερη θέση και ακολουθούν η «Ελπίδα» με 12,6% και το ΠΑΣΟΚ με 10,5%. Το ΚΚΕ με 6,5% είναι στην πέμπτη θέση και πιο κάτω βρίσκονται Ελληνική Λύση (5,9%) και Πλεύση Ελευθερίας (5%).

Εκτός Βουλής φαίνεται πως μένουν ΣΥΡΙΖΑ (1,7%), Φωνή Λογικής (1,7%), ΜέΡΑ25 (1,5%), Νίκη (1,4%), Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο (0,7%) και Νέα Αριστερά (0,5%).

Οι δεξαμενές των νέων κομμάτων

Η παρουσία των νέων κομμάτων προκαλεί ανακατατάξεις κυρίως στον χώρο της αντιπολίτευσης, όπου καταγράφονται σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει αισθητή υποχώρηση, καθώς από το 14,4% που κατέγραφε τον Μάιο, πέφτει στο 10,5%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταρρέει δημοσκοπικά πέφτοντας από το 4,3% στο 1,7%.

Ωστόσο, απώλειες «βλέπουν» και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, με το ΚΚΕ να υποχωρεί από το 7,8% στο 6,5%, την Ελληνική Λύση από το 9,4% στο 5,9% και την Πλεύση Ελευθερίας από το 8,2% στο 5,0%.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι δύο νέοι πολιτικοί σχηματισμοί αντλούν δύναμη από διαφορετικές δεξαμενές ψηφοφόρων, επηρεάζοντας σχεδόν το σύνολο της αντιπολίτευσης.

Ο καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στην πρώτη θέση των απαντήσεων για το πρόσωπο που θεωρούν οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση ως το καταλληλότερο για τη θέση του πρωθυπουργού βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29%. Ακολουθεί η επιλογή «κανένας» με 21,6%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας με 13,2%, σημαντικά ενισχυμένος σε σχέση με το 9,9% του Μαΐου.

Η Μαρία Καρυστιανού καταγράφει επίσης άνοδο, φτάνοντας στο 7,7% από 5,1% του προηγούμενου μήνα, ξεπερνώντας τον Νίκο Ανδρουλάκη που επιβεβαιώνει τη συνολική κάμψη του κόμματός του.

Τι θα κρίνει την απόφαση στην κάλπη

Όπως δηλώνουν οι πολίτες που πήραν μέρος στη δημοσκόπηση, η τελική επιλογή ψήφου τους θα επηρεαστεί κυρίως από την προοπτική βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου (37,6%), την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας (30%) και την ανάγκη για πολιτική αλλαγή (22,1%).

Δεν είναι τυχαίο ότι το 56,6% απαντά πως στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει με γνώμονα τη σταθερότητα, έναντι 33,5% που δηλώνει ότι θα επιλέξει ψήφο διαμαρτυρίας.