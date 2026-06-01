Οι απόφοιτοι του 2026 ίσως χρειαστεί να αλλάξουν ρότα στην αναζήτηση εργασίας – Δύο tips για να βρείτε δουλειά

Για την τάξη του 2026, η αποφοίτηση θα πρέπει να σηματοδοτήσει την αρχή συναρπαστικών ευκαιριών σταδιοδρομίας στον τομέα της δουλειάς.

Αντίθετα, πολλοί νέοι απόφοιτοι αντιμετωπίζουν μια δύσκολη πραγματικότητα και αυτό γιατί, η αγορά εργασίας δεν τους καλωσορίζει με ανοιχτές αγκάλες.

Το να βρει κάποιος δουλειά πάνω σε αυτό που έχει σπουδάσει αποδεικνύεται μία δύσκολη εξίσωση.

«Τι άλλο πρέπει να κάνω για να βρω δουλειά;»

Οικονομολόγοι και παρατηρητές στον χώρο εργασίας λένε ότι είναι ένα ερώτημα που θέτουν πολλοί πρόσφατοι απόφοιτοι, είναι: «πού να πάω και τι πρέπει να κάνω για να βρω δουλειά βάση των σπουδών μου;».

Παρά τις συνήθεις συμβουλές σχετικά με τη σημασία της δικτύωσης και της διεξαγωγής στοχευμένης αναζήτησης εργασίας, η αγορά για εργαζόμενους εισαγωγικού επιπέδου είναι πιο δύσκολη από ό,τι ήταν πριν από λίγα χρόνια.

Οι προσλήψεις έχουν επιβραδυνθεί σε μεγάλο μέρος της οικονομίας, αφήνοντας λιγότερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερες αναζητήσεις για πολλούς νεοεισερχόμενους.

Σε τομείς που τείνουν να προσελκύουν νέους πτυχιούχους – συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών, των επαγγελματικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών και της υγειονομικής περίθαλψης – τα ποσοστά προσλήψεων είναι περίπου τόσο χαμηλά όσο ήταν από την πανδημία, δήλωσε ο Dante DeAntonio, ανώτερος διευθυντής οικονομικής έρευνας στην Moody’s Analytics.

Όσοι αναζητούν εργασία ίσως χρειαστεί να εξετάσουν το ενδεχόμενο αλλαγής της προσέγγισής τους, σύμφωνα με το Business Insider.

Εάν υποβάλλετε αίτηση μόνο σε μεγάλες εταιρείες, θα μπορούσατε να διευρύνετε την αναζήτησή σας ώστε να συμπεριλάβετε μικρότερους εργοδότες. Εάν είστε φοιτητής λογιστικής που επικεντρώνεται στην εξεύρεση εργασίας σε μια εταιρεία των τεσσάρων μεγάλων εταιρειών, θα μπορούσατε επίσης να εξετάσετε θέσεις λογιστικής σε άλλους κλάδους. Και εάν έχετε ορίσει μια θέση πλήρους απασχόλησης, ίσως χρειαστεί να εξετάσετε μια πρακτική άσκηση ως τρόπο εισαγωγής.

Κάντε την αρχή…

«Εστιάστε στο να κάνετε την αρχή, ακόμα κι αν δεν είναι το ιδανικό πράγμα που θέλετε», δήλωσε ο οικονομολόγος Guy Berger. «Μόλις βρείτε μια δουλειά, γίνεται πολύ λιγότερο αγχωτικό να ψάξετε για άλλη».

Ο Berger είπε ότι τόσο οι απόφοιτοι λυκείου όσο και οι απόφοιτοι κολεγίου θα πρέπει να αναμένουν μεγαλύτερη διάρκεια αναζήτησης εργασίας και να είναι ευέλικτοι με τις προσφορές.

Το ποσοστό υποαπασχόλησης για τους πρόσφατους αποφοίτους κολεγίων έχει μειωθεί από το υψηλό του 42,4% του 2025, αλλά στο 41,5% τον Μάρτιο, εξακολουθεί να είναι πάνω από το χαμηλότερο επίπεδο στα τέλη του 2024. Αυτά τα στοιχεία, που δημοσιεύθηκαν από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης, υποδηλώνουν ότι ορισμένοι απόφοιτοι αναλαμβάνουν θέσεις που δεν απαιτούν τα έτη σπουδών τους.

Στην καυτή αγορά εργασίας μετά την πανδημία του 2022, οι αναζητητές εργασίας μπορεί να είναι επιλεκτικοί, είπε ο B. Αν δεν τους άρεσε κάτι, ήταν εύκολο να προχωρήσουν. «Τώρα, είναι το είδος του πράγματος όπου μπορεί να χρειαστεί να περιμένεις περισσότερο», είπε.

Οι απόφοιτοι πανεπιστημίων θα πρέπει να είναι ευέλικτοι

Η δυσκολία εύρεσης εργασίας μπορεί να εξαρτηθεί από το πού ελπίζετε να καταλήξετε. Ο Cory Stahle, ανώτερος οικονομολόγος στην πλατφόρμα εργασίας Indeed, δήλωσε ότι οι θέσεις εργασίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της εκπαίδευσης έχουν σαφείς οδούς που θα μπορούσαν να κάνουν την αναζήτηση εργασίας λιγότερο επαχθή.

«Θα έχουν πιο εύκολο να βρουν δουλειά σε σχέση με κάτι που βασίζεται περισσότερο στην αγορά εργασίας», είπε για τους πτυχιούχους που αναζητούν εργασία σε αυτούς τους τομείς. Η υγειονομική περίθαλψη, γενικά, στηρίζει την αγορά εργασίας και συνέβαλε στη διατήρηση της συνολικής θετικής αύξησης των θέσεων εργασίας το 2025, καθώς οι προσλήψεις έχουν καθυστερήσει σε άλλους κλάδους.

Ένα άλλο πιθανό εμπόδιο για τους νέους πτυχιούχους: η Τεχνητή Νοημοσύνη. Ορισμένες μεγάλες εταιρείες απολύουν εργαζομένους ενώ επενδύουν στην τεχνολογία. Αυτή η αναζήτηση για αποτελεσματικότητα θα ωθήσει ορισμένους εργοδότες να μειώσουν την πρόσληψη λιγότερο έμπειρων εργαζομένων με την ελπίδα ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να αναλάβει μέρος του βάρους, δήλωσε ο DeAntonio.

«Το πρώτο ντόμινο που θα πέσει είναι πιθανό να είναι η συρρίκνωση των προσλήψεων μεταξύ των νεότερων εργαζομένων», είπε.

Το άγχος για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την επίδρασή της στην εργασία επεκτείνεται και στις τελετές αποφοίτησης, όπου ορισμένοι φοιτητές αποδοκιμάζουν ομιλητές που αναφέρουν την τεχνολογία.

Η Priya Rathod, συντάκτρια τάσεων στον χώρο εργασίας στο Indeed, δήλωσε ότι οι απόφοιτοι ίσως χρειαστεί να ακολουθήσουν μια λιγότερο άμεση πορεία προς την καριέρα τους από ό,τι πριν από λίγα χρόνια, αν και αυτό δεν κάνει αυτές τις πορείες λιγότερο ελπιδοφόρες.

«Η καριέρα σας θα μοιάζει περισσότερο με πλέγμα παρά με σκάλα, οπότε να θυμάστε ότι ακόμα κι αν δεν έχετε τον τέλειο ρόλο αυτή τη στιγμή, αυτό δεν σας εμποδίζει να τον αποκτήσετε στο μέλλον», είπε ο Rathod.

Οι απόφοιτοι ίσως χρειαστεί να επανεξετάσουν πώς μοιάζει ένα πρώτο βήμα.

Επανεξέταση

Η εργασία με συμβόλαιο, οι προσωρινές θέσεις εργασίας και οι πρακτικές ασκήσεις μπορούν να βοηθήσουν στην απόκτηση εμπειρίας, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση μόνιμης θέσης. Οι αναρτήσεις στο Indeed μέχρι τον Απρίλιο δείχνουν ότι η ζήτηση για ασκούμενους ήταν αρκετά ισχυρή, περίπου στα ίδια επίπεδα με τα επίπεδα του 2024 και πάνω από το 2025. Ενώ ορισμένες πρακτικές ασκήσεις περιορίζονται σε εγγεγραμμένους φοιτητές, οι θέσεις μπορούν να οδηγήσουν σε προσφορές πλήρους απασχόλησης.

«Θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε πώς λειτουργεί η εταιρεία», είπε η Rathod. «Θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε διασυνδέσεις εντός της εταιρείας».

Η Rathod επισήμανε επίσης την έκθεση για την απασχόληση της Εθνικής Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Επιχειρήσεων, η οποία έδειξε ότι περίπου το ένα τρίτο των ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων είχαν θέσεις εργασίας που δεν μπορούσαν να καλύψουν – το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2025.

Είπε ότι οι μικρότεροι εργοδότες μπορούν να προσφέρουν στους αποφοίτους ένα ευρύτερο φάσμα εμπειριών και μεγαλύτερες ευκαιρίες για να χτίσουν σχέσεις με ανώτερους συναδέλφους που θα μπορούσαν να γίνουν μέντορες.

«Μπορεί να σας βοηθήσει να έχετε πρόσβαση σε πράγματα στα οποία δεν θα μπορούσατε να συμμετάσχετε ή σε έργα στα οποία δεν θα μπορούσατε να συμμετάσχετε σε μεγαλύτερες εταιρείες», δήλωσε η Rathod για τις μικρότερες εταιρείες.

Οι άνθρωποι μπορούν επίσης να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο αναζητούν εργασία

Αντί να ψάχνετε μόνο σε ιστοσελίδες εύρεσης εργασίας, ξεκινήστε την αναζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Άνια Ρουντσνίτσκι, η οποία φοίτησε στο Dartmouth College, βρήκε δουλειά μετά από ένα βίντεο στο Instagram που έγινε viral , το οποίο οδήγησε σε συζητήσεις για καφέ και νέες γνωριμίες.

«Καθόμουν στην κουζίνα και μόλις είχα πατήσει «υποβολή» στην 300ή μου αίτηση. Σκέφτηκα, «Αυτό δεν λειτουργεί»», είπε η Ρουντσνίτσκισε ένα δοκίμιο που δημοσιεύτηκε στο Business Insider.

«Μου ήρθε η ιδέα να δημιουργήσω ένα αστείο βίντεο παρουσίασης».

Κάποιος που είδε το βίντεό της ανέφερε μια αγγελία εργασίας σε μια εταιρεία ενέργειας. «Έκανα αίτηση και ο υπεύθυνος προσλήψεων της εταιρείας επικοινώνησε μαζί μου την επόμενη μέρα», είπε η Ρουντσνίτσκι.

Για τον Σιέρα, ο οποίος ολοκλήρωσε το MBA του τον Μάιο σε ένα κολέγιο στο Νιου Χάμσαϊρ, το σχέδιο είναι να μείνει με έναν φίλο και να περάσει το καλοκαίρι προπονώντας για μια ταξιδιωτική ομάδα μπέιζμπολ στη Μασαχουσέτη. Αν αυτό δεν μετατραπεί σε μια πλήρη απασχόληση, θα συνεχίσει την αναζήτηση — όπως κάνει εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο.

«Πρέπει απλώς να κρατήσω το κεφάλι μου χαμηλά και να συνεχίσω», είπε ο Σιέρα. «Και αυτό θα τελειώσει».

Πώς να βρείτε δουλειά σε μια δύσκολη αγορά

Για τους νέους πτυχιούχους που αναζητούν εργασία , οι ειδικοί συμβουλεύουν να διατηρούν μια θετική νοοτροπία.

Ακολουθούν δύο τακτικές που μπορούν να σας βοηθήσουν στην αναζήτησή σας:

1. Εξετάστε τις μικρές επιχειρήσεις — μπορεί να προσφέρουν μεγάλες ευκαιρίες

Οι εταιρείες με λιγότερους από 250 υπαλλήλους ενδέχεται να προσφέρουν καλύτερες ευκαιρίες για ανάπτυξη και μάθηση από τις μεγαλύτερες εταιρείες «επώνυμων εταιρειών», σύμφωνα με την Revelio Labs, εταιρεία εργατικού δυναμικού.

Μια νέα μελέτη της Revelio διαπίστωσε ότι πέντε χρόνια μετά την έναρξη της σταδιοδρομίας τους, οι απόφοιτοι είχαν συγκρίσιμη μισθολογική εξέλιξη, χρονοδιαγράμματα προαγωγών και διευθυντικές προοπτικές — ανεξάρτητα από το μέγεθος του πρώτου τους εργοδότη. Ωστόσο, τα άτομα που ξεκίνησαν την καριέρα τους σε μικρές εταιρείες είχαν 1,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να γίνουν ιδρυτές των δικών τους εταιρειών αργότερα στην καριέρα τους.

Η μελέτη εξέτασε άτομα που απέκτησαν πτυχίο στις ΗΠΑ μεταξύ 2015 και 2022, ακολουθώντας την επαγγελματική τους πορεία μετά την αποφοίτηση.

2. Δικτύωση και χρήση ενημερωτικών συνεντεύξεων

Οι ειδικοί παροτρύνουν επίσης τους πρόσφατους πτυχιούχους να απευθύνονται σε άτομα που εργάζονται σε κλάδους που τους κεντρίζουν το ενδιαφέρον.

Δείξτε ενδιαφέρον για κάποιον άλλο. Κάντε του ερωτήσεις σχετικά με το πώς έφτασε εκεί που βρίσκεται, τι έχει μάθει, τι πρέπει να γνωρίζετε για τον συγκεκριμένο κλάδο, ποιες είναι οι αναδυόμενες τάσεις ή τα ζητήματα που αντιμετωπίζει στον τομέα αυτή τη στιγμή.

Αυτή η προσέγγιση μπορεί να σας βοηθήσει να ακούγεστε πιο έμπειροι στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και συνέντευξης.