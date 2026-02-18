Περίπου 1 στους 2 (56,4%) νέους ηλικίας 15-34 ετών στην ΕΕ με μεσαίο ή υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης ανέφερε πολύ υψηλή ή υψηλή αντιστοίχιση μεταξύ του τομέα εκπαίδευσής του και των απαιτήσεων της εργασίας του, ενώ ακόμα υψηλότερο ήταν το ποσοστό, 68,1% των ατόμων με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που ανέφεραν πολύ υψηλή ή υψηλή αντιστοίχιση και πιο χαμηλά, στο 46,1% ήταν το ποσοστό των ατόμων με μεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης, με βάση τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat.

Αντιθέτως, το 52,2% των νέων με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που αποφοίτησαν από σπουδές στις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες αντιμετώπισαν δυσκολίες στην εύρεση σχετικής εργασίας, ακολουθούμενοι από εκείνους που εργάζονται στις κοινωνικές επιστήμες, τη δημοσιογραφία και την ενημέρωση (59,1%) και τις υπηρεσίες (59,3%).

Αυτό το μέτρο (αντιστοίχιση μεταξύ του τομέα εκπαίδευσης και της τρέχουσας/τελευταίας κύριας εργασίας και του τομέα εκπαίδευσης) καταγράφει την αυτοαναφερόμενη αντιστοίχιση μεταξύ του τομέα εκπαίδευσης ενός ατόμου για άτομα με μεσαίο ή υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και των απαιτήσεων της τρέχουσας ή της τελευταίας κύριας εργασίας τους στην κλίμακα: πολύ υψηλή, υψηλή, μέτρια, χαμηλή ή καμία αντιστοίχιση.

Η καλύτερη αντιστοίχιση βρέθηκε στον τομέα της υγείας και της πρόνοιας, όπου το 80,6% των ατόμων με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης εργάστηκαν πολύ στενά με τον τομέα εκπαίδευσής τους. Οι επόμενες καλύτερες αντιστοιχίες βρέθηκαν στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (77,0%) και στην εκπαίδευση (73,6%).

Η θέση των Ελλήνων αποφοίτων στην έρευνα της Eurostat

Σε εθνικό επίπεδο, η Λετονία (76,5%), η Λιθουανία (76,1%) και η Γερμανία (75,2%) είχαν τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων με μεσαίο ή υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης που ανέφεραν πολύ υψηλό ή υψηλό επίπεδο μεταξύ του τομέα εκπαίδευσής τους και των τρεχουσών ή των τελευταίων απαιτήσεων της κύριας εργασίας τους.

Η Ελλάδα βρέθηκε στην τέταρτη θέση με ποσοστό 71,3% ενώ το 14,3% δήλωσε ότι δεν ταιριάζει το μορφωτικό επίπεδο με την εργασία που πραγματοποιεί.

Αντιθέτως, οι νέοι στην Ιταλία (41,6%), τη Σλοβακία (46,2%) και τη Δανία (47,1%) αντιμετώπισαν τα μεγαλύτερα προβλήματα στην εύρεση εργασίας που θα ταίριαζε απόλυτα με τον τομέα εκπαίδευσής τους.