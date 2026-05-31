«Μια βαρετή ομάδα»: «Κράξιμο» του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στην Άρσεναλ μετά τον τελικό

Η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε στα πέναλτι την Άρσεναλ στον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης και κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Champions League, αποδεικνύοντας πως παραμένει σταθερά η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη.

Ένας από αυτούς που έσπευσαν να συγχαρούν την ομάδα του Λουίς Ενρίκε ήταν και ο επί δεκαετίες μεγάλος αντίπαλος της Άρσεναλ στην Αγγλία, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον! Σύμφωνα μάλιστα με ρεπορτάζ της γαλλικής Equipe, ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, συνεχάρη προσωπικά τον ιδιοκτήτη της γαλλικής ομάδας, Νασέρ Αλ-Κελαϊφί, με ένα μήνυμα που ταυτόχρονα… έσφαξε με το βαμβάκι τους «κανονιέρηδες», κάνοντας λόγο για μια βαρετή ομάδα!

Το μήνυμα του Σερ Άλεξ: «Συγχαρητήρια, ήταν ένα δύσκολο βράδυ για εσάς, αλλά παίξατε κόντρα σε μια βαρετή ομάδα, η οποία δεν έκανε τίποτα άλλο πέρα από το να αμύνεται. Απόλαυσε τις διακοπές σου, το αξίζεις».