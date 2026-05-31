Η Euroleague αποθεώνει τον Μπαρτζώκα: «Ο άνθρωπος πίσω από τον Ολυμπιακό» (pics)
Με ανάρτησή της η Euroleague απονείμει τα εύσημα στον Γιώργο Μπαρτζώκα για τη συμβολή του στην επιτυχία του Ολυμπιακού.
Η Euroleague δημοσίευσε μία ανάρτηση με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τα δύο ευρωπαϊκά που κατέκτησε ο Έλληνας τεχνικός με τον Ολυμπιακό το 2013 και το 2026.
Η διοργανώτρια αρχή στο post της πλαισίωσε την ανάρτηση με την εξής λεζάντα: «Ο άνθρωπος πίσω από τον Ολυμπιακό. Τότε και τώρα».
Η ανάρτηση είναι γεμάτη από φωτογραφίες του Μπαρτζώκα από την πρόσφατη κατάκτηση της Euroleague, αλλά και από το μακρινό… 2013, όταν ο τεχνικός των Πειραιωτών πανηγύρισε την πρώτη του ευρωπαϊκή κούπα στο τιμόνι των Ερυθρόλευκων.
Δείτε την ανάρτηση της Euroleague
🫴 Georgios Bartzokas. The man behind @Olympiacos_BC
Then and now. 2013 | 2026#F4GLORY pic.twitter.com/DIsG7NmhOL
— EuroLeague (@EuroLeague) May 31, 2026
