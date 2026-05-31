Η Euroleague αποθεώνει τον Μπαρτζώκα: «Ο άνθρωπος πίσω από τον Ολυμπιακό» (pics)

Η Euroleague δημοσίευσε μία ανάρτηση με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τα δύο ευρωπαϊκά που κατέκτησε ο Έλληνας τεχνικός με τον Ολυμπιακό το 2013 και το 2026.

Η διοργανώτρια αρχή στο post της πλαισίωσε την ανάρτηση με την εξής λεζάντα: «Ο άνθρωπος πίσω από τον Ολυμπιακό. Τότε και τώρα».

Η ανάρτηση είναι γεμάτη από φωτογραφίες του Μπαρτζώκα από την πρόσφατη κατάκτηση της Euroleague, αλλά και από το μακρινό… 2013, όταν ο τεχνικός των Πειραιωτών πανηγύρισε την πρώτη του ευρωπαϊκή κούπα στο τιμόνι των Ερυθρόλευκων.

