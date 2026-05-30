Η απόλυτη «μάχη» για τον πρωταθλητή Ευρώπης – Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ στον τελικό του Champions League
Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ κοντράρονται απόψε (30/5, 19:00) στον μεγάλο τελικό του Champions League.
- Υπέκυψε στα τραύματά του ο 67χρονος που είχε βρεθεί μαχαιρωμένος στον Εύοσμο
- «Ήρθε κατευθείαν πάνω μου» - Τι λέει η κτηνοτρόφος που δέχθηκε επίθεση από λύκο
- Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο όχημα και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους
- Γονικές παροχές και κληρονομιές - Τέλος η ταλαιπωρία σε περιοχές χωρίς αντικειμενικές αξίες
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
H «Puskas Arena» στη Βουδαπέστη είναι το γήπεδο που απόψε (30/5-19:00) θα φιλοξενήσει Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ, με φόντο το τρόπαιο του Champions League.
Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν, κουβαλώντας μαζί της το εκκωφαντικό 5-0 επί της Ίντερ από το Μόναχο, την περασμένη σεζόν, αναζητά -σε ένα τρίτο της τελικό-να γίνει…Ρεάλ Μαδρίτης, κατακτώντας συνεχόμενους τελικούς (σ.σ: οι Μαδριλένοι τελευταία ομάδα που το κατάφεραν το 2018).
What colour will the ribbons be? 💝#UCLfinal pic.twitter.com/kxvMFYpGbK
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 29, 2026
Η Άρσεναλ αγωνίζεται μόλις σε έναν δεύτερο τελικό, 20 χρόνια μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα στο Παρίσι το 2006, φτάνοντας στο κορυφαία ραντεβού, έχοντας μόλις κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της στην Premier League μετά από δύο δεκαετίες.
Πλέον, οι δύο ομάδες έχουν μπροστά τους την απόλυτη πρόκληση: Θα κάνει η Παρί το back-to-back ή η Άρσεναλ θα κατακτήσει για πρώτη φορά την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Budapest 🥰 #UCLfinal pic.twitter.com/6HXiho6uuz
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 29, 2026
Πιθανές συνθέσεις στο Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ:
Παρί Σεν Ζερμέν: Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Γουίλιαν Πάτσο, Νούνο Μέντες, Ζαΐρ-Εμερί, Βιτίνια, Ζοάο Νέβες, Ντουέ, Ντεμπελέ, Κβαρατσκέλια
Άρσεναλ: Ράγια, Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκαμπριέλ, Καλαφιόρι, Ράις, Λιούις-Σκέλι, Έντεγκαρντ, Σακά, Γκιόκερες, Τροσάρ
Διαιτητής: Ο 42χρονος Γερμανός Ντάνιελ Ζίμπερτ θα διαιτητεύσει τον τελικό του Champions League, πρώτος του σε διασυλλογική διοργάνωση της UEFA
- Μάικ Τζέιμς: «Για εσάς είναι μεγάλη ομάδα η Ζαλγκίρις; Εγώ δεν τη θεωρώ μεγάλη»
- Μάριος Οικονόμου: Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση – Εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είναι εγκεφαλικά νεκρός
- Ισπανικά ΜΜΕ: «Δεν πάει… μόνος του στον Ολυμπιακό ο Μοντέρο»
- Άρσεναλ – Παρί Σεν Ζερμέν: Η σύγκρουση δύο διαφορετικών οικονομικών μοντέλων
- Τελικός Champions League: Όλοι δείχνουν Παρί, ο Τζόλης στηρίζει Άρσεναλ
- Μπεσίκτας: Ο Νίκολιτς στο προσκήνιο για τον πάγκο
- Επεισόδια στη Βουδαπέστη πριν τον τελικό (vid)
- Σιμεόνε: «Άρσεναλ και Παρί θα δώσουν πόλεμο – Θα κερδίσει όποιος αντέξει περισσότερο»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις