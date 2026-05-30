«Μπλε Φεγγάρι»: Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό φαινόμενο
Το εντυπωσιακό φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με δύο πανσελήνους μέσα σε 28 ημέρες - Παρά την ονομασία του, το Φεγγάρι δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά... πορτοκαλί
Ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι λάτρεις του είδους το βράδυ της Κυριακής 31 Μαΐου, καθώς η «Μπλε» Σελήνη θα φωτίσει τον ουρανό προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, πρόκειται για ένα φαινόμενο που λαμβάνει χώρα κάθε δύο ή τρία χρόνια, όταν εμφανίζονται δύο πανσέληνοι μέσα σε χρονική περίοδο 28 ημερών.
Η δεύτερη πανσέληνος θα είναι ορατή στον νυχτερινό ουρανό της Ελλάδας τα ξημερώματα της Δευτέρας, 1η Ιουνίου, λίγο μετά τις 04:00 το πρωί.
Το φεγγάρι θα εμφανιστεί στον ουρανό προς την κατεύθυνση του κόκκινου αστέρα Αντάρη στον αστερισμό του Σκορπιού, προτού εισέλθει στον Οφιούχο.
Αυτή η Σελήνη θα είναι μία από τις μικρότερες του έτους, γνωστή ως «μικροσελήνη». Παρά την ονομασία του φαινομένου, πάντως, το φεγγάρι δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά πορτοκαλί.
Μπλε Σελήνη: Πώς πήρε το όνομά της
Ο όρος αναφέρεται αποκλειστικά στη σπανιότητα των δύο πανσελήνων στον ίδιο ημερολογιακό μήνα. Ο σεληνιακός κύκλος είναι 29,5 ημέρες, ελαφρώς μικρότερος από τη μέση διάρκεια ενός μήνα.
Αν και δεν υπάρχει επίσημη εκδοχή της προέλευσης του ονόματος, κάποιοι τη συνδέουν με την αγγλική έκφραση «once in a blue moon» (μία φορά σε μια μπλε σελήνη), που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σχεδόν αδύνατο ή σπάνιο γεγονός.
Να σημειωθεί μέσα στην ίδια χρονιά μπορεί να συμπέσουν μια εποχική Μπλε Σελήνη (η τρίτη από τις τέσσερις πανσέληνους σε μία εποχή) και μια ημερολογιακά Μπλε Σελήνη (η δεύτερη από τις δύο πανσέληνους σε έναν μήνα), ωστόσο κάτι τέτοιο είναι σπάνιο.
