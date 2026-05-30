Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν, πόσο διαρκούν και τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και καταστήματα
Οικονομικές Ειδήσεις 30 Μαΐου 2026, 21:02

Πότε ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις, πόσο διαρκούν και τι ισχύει για τα ποσοστά των προσφορών

Τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου, δηλαδή στις 13 Ιουλίου, θα σημάνει η αρχή για τις θερινές εκπτώσεις του 2026, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου, δίνοντας στους καταναλωτές αρκετές εβδομάδες για αγορές σε ένδυση, υπόδηση και άλλα καταναλωτικά είδη.

Παράλληλα, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, τα εμπορικά καταστήματα και τα πολυκαταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν προαιρετικά και την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου, με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα.

Τι ισχύει για τις θερινές εκπτώσεις

Οι θερινές εκπτώσεις συνοδεύονται από συγκεκριμένους κανόνες που υποχρεούνται να τηρούν οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, ιδιαίτερα στους κλάδους ένδυσης και υπόδησης.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, τα καταστήματα πρέπει να αναγράφουν με σαφή και ευδιάκριτο τρόπο τόσο την αρχική όσο και τη νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, είτε πάνω στα ίδια τα είδη είτε στα ράφια.

Ως «αρχική τιμή» θεωρείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε πωληθεί το προϊόν κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έκπτωση. Στις περιπτώσεις προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά λιγότερο από έναν μήνα, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών.

Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης, όπως «-30%» ή «-50%», δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείται, θα πρέπει να γίνεται απολύτως σαφές ότι πρόκειται για έκπτωση και όχι για άλλη μορφή προσφοράς.

Σε περιπτώσεις όπου οι εκπτώσεις αφορούν πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, το ποσοστό έκπτωσης πρέπει υποχρεωτικά να εμφανίζεται στη βιτρίνα.

Αν οι εκπτώσεις διαφέρουν ανά κατηγορία προϊόντων, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγράφουν το εύρος των μειώσεων, όπως για παράδειγμα «από 15% έως 45%».

Ιδιαίτερο καθεστώς ισχύει για τα καταστήματα τύπου stock ή outlet, τα οποία πρέπει να διαγράφουν την παλιά τιμή και να εμφανίζουν ευκρινώς τη νέα, χαμηλότερη τιμή πώλησης.

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Τα καταστήματα θα πρέπει να έχουν αναρτημένες αναγγελίες ότι γίνονται  εκπτώσεις στα προϊόντα.

Η αναγραφή διπλής τιμής, δηλαδή της αρχικής (που συνήθως είναι διαγραμμένη) και της νέας τιμής των προϊόντων που πωλούνται με έκπτωση είναι υποχρεωτική, στα εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται τα προϊόντα.

Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική και ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης εάν θα αναγράψει ποσοστό ή όχι. Σε περίπτωση που η επιχείρηση αναγράψει ποσοστό πρέπει να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για έκπτωση (π.χ. «30% έκπτωση»).

Οι εκπτώσεις αφορούν προϊόντα της σεζόν, ενώ οι προσφορές, όπου η έκπτωση είναι ιδιαίτερα υψηλή, αφορούν συνήθως είδη παρωχημένης εποχής.

Εάν γίνονται προσφορές, τότε  θα πρέπει να υπάρχει σχετική αναρτημένη πινακίδα που το αναφέρει.  Τα προϊόντα θα πρέπει να φέρουν την αρχική τιμή και την τιμή προσφοράς (όχι το ποσοστό έκπτωσης).  Διευκρινίζεται πως στις προσφορές συχνά αναγράφεται ότι δεν γίνονται αλλαγές.

Οι πολίτες θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή σε καταστήματα που διαφημίζουν μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων σε ένα ή ελάχιστα είδη τους.  Αυτό δεν σημαίνει ότι και τα υπόλοιπα είδη των καταστημάτων αυτών είναι φθηνότερα σε σχέση με αντίστοιχα είδη άλλων καταστημάτων.

Οι πολίτες θα πρέπει να ενημερωθούν  για τις λεπτομέρειες και τους όρους της συναλλαγής τους, όταν αγοράζουν προϊόντα με δόσεις.

Οι πολίτες δεν θα πρέπει να διστάζουν στο να ενημερωθούν πακριβώς για την προέλευση και την ποιότητα των προϊόντων. Ο πωλητής θα πρέπει να παρέχει στον καταναλωτή κάθε πληροφορία σχετική με το προϊόν σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2251/94 πριν ο τελευταίος προβεί σε αγορά.

Οι πολίτες θα πρέπει να ενημερωθούν από τους εμπόρους για το αν πραγματοποιούνται αλλαγές στα είδη που πωλούν κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων. Οι έμποροι υποχρεούνται να αλλάζουν τα προϊόντα που φέρουν ελάττωμα και αγοράστηκαν κατά την περίοδο των εκπτώσεων, εκτός εάν το προϊόν είναι σε προσφορά λόγω συγκεκριμένου ελαττώματος και εφόσον έχει ενημερωθεί για αυτό ο καταναλωτής σχετικά, πριν την αγορά με ανάλογη πινακίδα.

Οι πολίτες θα πρέπει να ζητούν απόδειξη του προϊόντος που αγοράζουν. Διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται η αγορά του προϊόντος  σε περίπτωση που αποδειχθεί πως αυτό είναι ελαττωματικό.

Πηγή: ΟΤ

Τρόφιμα – ποτά
Νιτσιάκος: Mega deal με διεθνή κολοσσό τροφίμων

Resilient functioning: Η νέα «υπερδύναμη» της εποχής

Μέση Ανατολή: Πόσα χρόνια θα κουβαλάει η πραγματική οικονομία την κρίση;

Τι σχέση έχουν τα push-ups με την καρδιά; Η επιστήμη έχει την απάντηση
Έρευνα 30.05.26

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, άνδρες που μπορούσαν να εκτελέσουν 40 ή περισσότερα είχαν έως και 96% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα μέσα στην επόμενη δεκαετία

Η διεθνής οικονομική τρικυμία σε ένα φλιτζάνι – Ή πως ο καφές γίνεται πολυτέλεια
Ζήτημα επιλογής 30.05.26

Λίγο η κλιματική αλλαγή, λίγο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, λίγο ο χρηματιστηριακός τζόγος, λίγο οι δασμοί του Τραμπ και ο καφές είναι πια μια ακριβή απόλαυση. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ένα ωραίο ρόφημα.

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Αναβάλλεται η δημοσιοποίηση της λίστας με τα ονόματα των μεγαλοοφειλετών – Ο λόγος
Ληξιπρόθεσμα χρέη 30.05.26

Οι λίστες που δημοσιεύει η ΑΑΔΕ στην ιστοσελίδα της είναι κοινές για όσους έχουν χρέη σε Εφορία, Τελωνεία και ΕΦΚΑ - Η τελευταία δημοσιοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2025

Στεγαστική κρίση: Γιατί αυξάνονται οι τιμές και τι κάνει η ΕΕ για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

Η στεγαστική κρίση με την άνοδο των τιμών των κατοικιών και των ενοικίων αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για τους περισσότερους Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων - Έχει η ΕΕ σχεδιασμό για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο που επιμένει;

Η ιστορία των τροχαίων από το πρώτο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και το τεράστιο κοινωνικοοικονομικό κόστος τους
Παγκόσμια κρίση 30.05.26

Από το πρώτο τροχαίο βενζινοκίνητου οχήματος στις ΗΠΑ τον Μάιο του 1891, ακολούθησαν εκατομμύρια άλλα παγκοσμίως με τεράστιο κόστος για χώρες, οικονομίες και οικογένειες

Ακίνητα: Τέλος η ταλαιπωρία για μεταβιβάσεις σε περιοχές χωρίς αντικειμενικές αξίες
Μεταβιβάσεις ακινήτων 30.05.26

Η υποβολή των δηλώσεων μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY για μεταβιβάσεις ακινήτων καλύπτει ένα κενό που σήμερα κρατά «ομήρους» τους πολίτες σε χρονοβόρες διαδικασίες στις εφορίες

ΕΕ: Επιβραδύνεται η ανάπτυξη, καθώς η ενεργειακή κρίση οδηγεί σε αύξηση του πληθωρισμού – Τι συμβαίνει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

Αφού έφτασε στο 1,5% το 2025, η αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ προβλέπεται πλέον να επιβραδυνθεί στο 1,1% φέτος, 0,3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από ό,τι στις προβλέψεις του φθινοπώρου του 2025, ενώ ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 3,1%

Τιμολόγια: Καθημερινότητα τα φέσια στην αγορά
Φαύλος κύκλος 30.05.26

Μόνο δύο στα τρία τιμολόγια πληρώνονται στην ώρα τους - Η καθυστέρηση πληρωμών φέρνει μειωμένη ρευστότητα και λιγότερες επενδύσεις

Ομάν: Η έκρηξη οργής του Τραμπ φέρνει στο προσκήνιο την «Ελβετία της Μέσης Ανατολής»
Ομάν 29.05.26

Γεωπολιτικοί αναλυτές ανέφεραν ότι οι απειλές των ΗΠΑ εναντίον του Ομάν, ενός στενού εταίρου σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας, σηματοδοτούν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή στάσης

Το δύσκολο καλοκαίρι του καταναλωτή – Ο πληθωρισμός μόνο προς τα πάνω μπορεί να κινηθεί
Προς άνοδο επιτοκίων 29.05.26

Την ώρα που όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στη διαπραγμάτευση για το τέλος του πολέμου στο Ιράν, οι δημοσιονομικές αρχές στις ΗΠΑ και την ΕΕ προειδοποιούν: Οι τιμές δεν θα πέσουν, ακόμη και ο πόλεμος τελειώσει τώρα.

Και όχι αδίκως – Η Έμιλι Μπλαντ δηλώνει ότι «φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη»
«Πλησιάζουμε» 30.05.26

H Έμιλι Μπλαντ, η οποία πρωταγωνιστεί στην ταινία «Disclosure Day» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, αποκάλυψε πρόσφατα ότι αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει ΑΙ για την κεντρική σκηνή της.

Γκρουέφσκι: Ο πρώην πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας απέκτησε την ουγγρική υπηκοότητα – «Σχεδόν αδύνατη η έκδοση του»
Νίκολα Γκρούεφσκι 30.05.26

Τον Νοέμβριο του 2018, ο Γκρούεφσκι διέφυγε στην Ουγγαρία όπου έλαβε πολιτικό άσυλο από τον σύμμαχό του Βίκτορ Όρμπαν, προκειμένου να μην εκτίσει ποινή φυλάκισης δύο ετών για υπόθεση διαφθοράς

Πώς κατάφεραν οι Ευρωπαίοι να μη λαμβάνονται υπόψη στη Μέση Ανατολή; – «Θέλουν Σάντσεθ, όχι Κάλας»
Προκαλούν γέλια 30.05.26

Ποιός θα περίμενε ότι ενώ οι Ευρωπαίοι κάποτε έλυναν και έδεναν στη Μέση Ανατολή, συντελώντας εν πολλοίς στα δεινά της περιοχής, προκαλούν σήμερα γέλια σε σατιρικές εκπομπές με την επιζήμια απουσία τους.

«Έφυγε» ο ποιητής, βιβλιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας Δημήτρης Δασκαλόπουλος σε ηλικία 87 ετών
Μελετητής 30.05.26

Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος ιδρυτικό μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων, μέλος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και ομιλητής σε πλήθος επιστημονικών συνεδρίων

ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να επιταχύνει την απόσυρση στρατιωτικών δυνάμεών από τις βάσεις στην Ευρώπη
Κόσμος 30.05.26

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε τον Μάιο ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 στρατιωτικούς από τη Γερμανία αφού ο Τραμπ εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Μερτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν

Τι ζήτησε ο ισραηλινός στρατός από αυτόν του Λιβάνου στις ΗΠΑ
Μαξιμαλιστικές απαιτήσεις 30.05.26

Τα ισραηλινά κανάλια Kan και i24 μετέφεραν τις απαιτήσεις του Ισραηλινού στρατού προς αυτόν του Λιβάνου, γνωρίζοντας πως όλη την στρατιωτική δύναμη στην χώρα την έχει η Χεζμπολάχ

Πώς πυρκαγιές και πλημμύρες δημιουργούν περιοχές που δεν μπορούν να ασφαλιστούν σε όλη την Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 30.05.26

Σύμφωνα με την EIOPA, τη ρυθμιστική αρχή των ασφαλίσεων της ΕΕ, το 75% των οικονομικών ζημιών από φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη ήταν ιστορικά ανασφάλιστες

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Συστάσεις για τις θεραπείες και τα υποψήφια εμβόλια για τον Έμπολα
Υπάρχουν ελπίδες 30.05.26

Το στέλεχος που έχει προκαλέσει την επιδημία Έμπολα στο Κονγκό δεν έχει εμβόλιο. Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι ομάδες ειδικών και συμβουλευτικά όργανα «αποτίμησαν εμβόλια και δυνητικές θεραπείες για την πρόληψη και τη θεραπεία της ασθένειας».

Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ 4-3 πεν. (1-1 κ.α.): Ακλόνητοι στην κορυφή της Ευρώπης οι Παριζιάνοι! (vids)
Champions League 30.05.26

Μετά το Μόναχο πέρσι, η Παρί Σεν Ζερμέν κατακτά για δεύτερη σερί χρονιά το Champions League, επικρατώντας της Άρσεναλ στα πέναλτι με 4-3 (1-1 ο κ.α.) στον τελικό της Βουδαπέστης.

Οργάνωση για τα δικαιώματα μηνύει την ICE για τις συνθήκες στο μεγαλύτερο κέντρο κράτησης μεταναστών των ΗΠΑ
Κόσμος 30.05.26

Στο μεγαλύτερο κέντρο κράτησης μεταναστών των ΗΠΑ στο Ελ Πάσο του Τέξας, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στους εννέα μήνες που έχουν περάσει από την έναρξη της λειτουργίας του

Οι καλλιτέχνες αρνούνται να τραγουδήσουν για τον Τραμπ – Κι εκείνος θα τους αντικαταστήσει με μια μεγάλη ομιλία
ΗΠΑ 250 30.05.26

Ο Τραμπ δεν μπορεί να κρύψει την οργή του για το γεγονός ότι μια σειρά από καλλιτέχνες αποσύρονται από τις συναυλίες για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ. Και υπόσχεται να προσφέρει στο κοινό τον εαυτό του, που είναι «πιο δημοφιλής από τον Έλβις».

Εκτός έδρας ισοπαλία της Εθνικής Ελπίδων με την Κροατία (1-1)
Ποδόσφαιρο 30.05.26

Σε φιλικό αγώνα που διεξήχθη στο στάδιο Γκράτσκι στην Κοπρίβνιτσα, η Εθνική Ελπίδων είχε ευκαιρίες απέναντι στην Κροατία, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει δεύτερη φορά και αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1

«Να βγει λάδι» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την έκθεση Τυχεροπούλου επιχειρεί η κυβέρνηση – Ρίχνει τους τόνους το ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 30.05.26

Το πόρισμα Τυχεροπούλου για τη ζημιά από την παρέμβαση κυβερνητικών βουλευτών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται ότι προκαλεί νέους τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό, με το ΠΑΣΟΚ να σπεύδει να δηλώσει ότι δεν γνώριζε τα νέα ποσά.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

